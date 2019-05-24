Ersel Uzğur: "Tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir iş çıkarttık "
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray'ı evinde 4-3 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Sorumlu Ersel Uzğur, Sivasspor'da bulundukları 23 haftada tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir iş çıkarttıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray'ı evinde 4-3 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Sorumlu Ersel Uzğur, Sivasspor'da bulundukları 23 haftada tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir iş çıkarttıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:43 Kaynak: İHA
Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uzğur, "Maça şok bir golle başladık. Bu moralimizi bozsa da ilerleyen dakikalarda gol olabilecek 3-4 pozisyona girdik. İyi oynamaya başladık ama hemen adından ikinci golü yedik. Oyuncularımız sağ olsunlar maçı bırakmadılar. Sonuna kadar mücadelelerine devam ettiler. 2-2'yi bulduk. İkinci devre aynı tempoyu devam ettirip istediğimiz golleri bulduk. Taraftarımıza son hafta galibiyetle veda ettiğimiz için sevinçliyiz. Oyuncularımızı kutluyoruz. Burada bulunduğumuz 23 haftada, sakatlık, ceza ve kadro darlığına rağmen orta sıralarda bitirdik. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Burada Avrupa'ya giden bir takımın hocası olarak konuşmak isterdim. Yine de iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum" dedi. - SİVAS
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Abdullah Avcı: Öncelikle Kulübümle Görüşeceğim
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu
Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı