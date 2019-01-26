Ersin Aka'dan Eskişehirspor Açıklaması

Eskişehirspor'un transfer tahtasının açılamaması üzerine yönetim ve teknik direktör Fuat Çapa'nın açıklamalarıyla kendisinin hedef gösterildiğini belirten Erzin Belediyespor Teknik Direktörü Ersin Aka, "Tek suçum hakkım olan parayı istemek olduğu için insanlıkdışı davranışlara maruz kalan...





Eskişehirspor'un transfer tahtasının açılamaması üzerine yönetim ve teknik direktör Fuat Çapa'nın açıklamalarıyla kendisinin hedef gösterildiğini belirten Erzin Belediyespor Teknik Direktörü Ersin Aka, "Tek suçum hakkım olan parayı istemek olduğu için insanlıkdışı davranışlara maruz kalan şahsımı mevcut başkan ve teknik direktör Fuat Çapa tekrar hedef gösterdi" dedi.



Erzin Belediyespor Teknik Direktörü Ersin Aka, son günlerde gündemi meşgul eden Eskişehirspor yönetiminin açıklamalarına cevap verdi. Son dönemde kendisinin hedef gösterildiğini belirten Aka, "Süper Lig'de 7 ay para almadan görev yaptım. Teknik ekibe yapılan bir haksızlık ve saygısızlık yüzünden oradan ve çok sevdiğim teknik ekipten duruş sergileyerek ayrıldım. 2 buçuk yıl beni kimse aramadı. Son Eylül transfer döneminin son gününde avukatıma ya transferi kaldırırsın ya da ismini taraftara veririz diye tehdit edildim. Birçok kişi de benim gibi izin vermedi sonra kulüp lisansı için iznim istendi. 1 ay sonra zarar görmesin diye verdim. Bu izni verdiğim hafta için ismim bir kaç kişi ile beraber gazetede transferi açmamanın sebebi olarak gösterildi Halil Ünal başkan tarafından" dedi.



Sözlerine devam eden genç teknik adam, "Son bir haftada mevcut başkan ve birkaç yönetici beni aradı, açmadım duygularımı yazarak izah ettim, iyi yaklaştılar. Önemli siyasiler, önemli kıramayacağım teknik direktörler aradı. Olayı anlattığımda hepsi özür dileyerek ve utanarak telefonu kapattı.



Şimdi tek suçum hakkım olan parayı istemek olduğu için insanlıkdışı davranışlara maruz kalan şahsımı mevcut başkan ve teknik direktör Fuat Çapa tekrar hedef gösterdiler. Herkesin benim gibi manevi ve insanlık değerleri olmayabilir, yaşadığım sürece bu ilke ve değerlerden vazgeçmeyeceğim. Hakkımı asla helal de etmeyeceğim, ne bana küfür eden Eskişehirlilere ne de beni hedef gösterenlere" ifadelerini kullandı.



Ayrıca kendisinin "Eskişehir batsın" dediği yönünde bir ithamda bulunulduğunu belirten Aka, "Mevcut başkana bir metin yazdım, onu yayınlanamasını bekliyorum. O zaman Eskişehir batsın demediğimi bütün Eskişehir görecektir" şeklinde konuştu.



- Bursa

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