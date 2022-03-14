Ersin Destanoğlu cezalı duruma düştü - Son Dakika
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Ersin Destanoğlu cezalı duruma düştü

14.03.2022 20:56
Ersin Destanoğlu cezalı duruma düştü

Galatasaray karşısında 32. dakikada 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta ikinci golün ardından sarı kart gören Ersin Destanoğlu, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray karşısında 32. dakikada 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta ikinci golün ardından sarı kart gören Ersin Destanoğlu, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ikinci golün ardından siyah-beyazlı futbolcular, Umut Meraş'a faul yapıldığı iddiasıyla Hakem Atilla Karaoğlan'a itirazlarda bulunurken, itirazlar sonucundan Ghezzal ve Ersin Destanoğlu sarı kart gören isimler oldu. Bu sezon 3. haftada oynanan Karagümrük maçının 90+4. dakikasında, 10. haftada oynanan Galatasaray maçının 90+5. dakikasında ve 27. haftada oynanan Sivasspor mücadelesinin de 90+7. dakikasında sarı kart gören Ersin, bu sezon ilk kez uzatma dakikaları dışında sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

(Bozhan Memiş/İHA)

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Ersin Destanoğlu, Galatasaray, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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