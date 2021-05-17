Ersin Destanoğlu: İnşallah 2 kupayla İstanbul'a döneceğiz - Son Dakika

Ersin Destanoğlu: İnşallah 2 kupayla İstanbul'a döneceğiz

17.05.2021 13:15
Ersin Destanoğlu: İnşallah 2 kupayla İstanbul'a döneceğiz, System.String[]

"İnşallah önümüzdeki yıllarda taraftarımızın önünde kupalar kaldırırız""Rıdvan ile beraber şampiyonluk yaşamanın hayalini kuruyorduk""Elimden geleni yaptığım sürece A Milli Takım formasını giyeceğimi düşünüyorum"Ergin KARATAŞ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, - Beşiktaş'ın genç file bekçisi...

"İnşallah önümüzdeki yıllarda taraftarımızın önünde kupalar kaldırırız"

"Rıdvan ile beraber şampiyonluk yaşamanın hayalini kuruyorduk"

"Elimden geleni yaptığım sürece A Milli Takım formasını giyeceğimi düşünüyorum"Ergin KARATAŞ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, - Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, "Çok mutluyum. İlk sezonumuzda ilk şampiyonluğumu yaşadım. Bu seneyi 2 kupayla kapatma şansımız var. İnşallah 2 kupayla İstanbul'a döneceğiz" dedi.Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi kazanılan lig şampiyonluğundan kupa finaline kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE KUPALAR KALDIRIRIZ"Kazanılan lig şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 20 yaşındaki kaleci, "Çok mutluyum. İlk sezonumuzda ilk şampiyonluğumu yaşadım. Bu seneyi 2 kupayla kapatma şansımız var. İnşallah 2 kupayla İstanbul'a döneceğiz. Bu sezon çok zorlu geçti. 3 günde bir maçlar oynadık. Taraftarsız oynadık, bunun bir burukluğu var içimizde. Çünkü biz, altyapıda taraftarın önünde oynamanın hayalini kurardık. Top toplayıcı olduğumuzda tarafın büyüleyici atmosferi bizi teşvik ederdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda taraftarımızın önünde de kupalar kaldırırız. Çok zorlu geçti. Son haftaya bıraktık ama böyle daha anlamlı ve güzel oldu. Hocamız, Utku abi ve benim arkamda durdu. Ondan aldığımız güvenin karşılığını sahada iyi mücadele ederek vermeye çalıştık. Verdiğimizi de düşünüyorum. Şampiyonlukla taçlandırdık. Hocamıza da yönetime de teşekkür ediyorum" diye konuştu."RIDVAN İLE BERABER ŞAMPİYONLUK YAŞAMANIN HAYALİNİ KURUYORDUK"Beşiktaş'ın bir diğer genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile yıllardır hayaller kurduklarını ve bunları gerçekleştirmeye başladıklarını ifade eden Ersin Destanoğlu, "Biz Rıdvan'la 12 yaşından beri beraberiz. Beraber oynamanın, şampiyonluk yaşamanın hayalini kuruyorduk. Gerçekleştirdik. Daha çok hayallerimiz var. Yavaş yavaş onları da Beşiktaş forması altında gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı."ELİMDEN GELENİ YAPTIĞIM SÜRECE A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"Bir gün A Milli Takım forması giyeceğine inandığını vurgulayan Destanoğlu, "Perşembe günü Ümit Milli Takımın kampına katılacağım. Yine milli takım forması altında mücadele ediyorum. Hocamız bizi ne zaman uygun görürse çağıracaktır. Ben elimden geleni yaptığım sürece A Milli Takım formasını giyeceğimi düşünüyorum. Yeteri ben sahada iyi performans göstereyim. Milli armayı nerede taşırsak önemli" şeklinde konuştu.

İki kupa ile sezonu tamamlayacaklarını söyleyen genç kaleci, "Ligi bitirdikten sonra buraya daha hazır çıkabileceğiz. Lig çok stresli geçti. 1-2 gün dinlenme şansımız oldu. Yarın, kupayı da alıp Vodafone Park'ta iki kupayı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

Milli Takım, İstanbul, Beşiktaş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ersin Destanoğlu: İnşallah 2 kupayla İstanbul'a döneceğiz - Son Dakika Spor


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