Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!

Türkiye, Hollanda'da kabus gibi gece yaşadı. Rakibine 6-1 mağlup olan A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda liderlikten oldu. Karşılaşmanın devre arasında yorumcu Ersin Düzen olay bir paylaşımda bulundu.

"CEBELİTARIK KADAR OLAMADIK"

Ersin Düzen sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

" Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!