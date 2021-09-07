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Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam! - Son Dakika

Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!

07.09.2021 23:57
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!, System.String[]

Hollanda-Türkiye maçının devre arasında yorumcu Ersin Düzen'den çarpıcı bir paylaşım geldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştiren Düzen, üstü kapalı şekilde deneyimli hocayı istifaya davet etti.

Türkiye, Hollanda'da kabus gibi gece yaşadı. Rakibine 6-1 mağlup olan A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda liderlikten oldu. Karşılaşmanın devre arasında yorumcu Ersin Düzen olay bir paylaşımda bulundu.

"CEBELİTARIK KADAR OLAMADIK"

Ersin Düzen sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

" Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!

Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!

Ersin Düzen, TFF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam! - Son Dakika Spor


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