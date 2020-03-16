Ersin Düzen: "Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersin Düzen: 'Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?' - Son Dakika Spor

Ersin Düzen: "Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?"

6 saat önce

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçı ardından yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

Ersin Düzen:

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçı ardından yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.


Ersin Düzen, "Karar sanki Galatasaray'a karşı alınmış gibi görülüyor. Yarışta Trabzonspor da var. Fatih hoca diyor ki, Başakşehir Perşembe Türkiye'de seyircili maç oynadı. Cuma ligde seyircisiz oynandı. UEFA kararı. Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?" dedi.


Fatih Terim, Ersin Düzen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:05 
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