Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır için "Amed bizim başkentimiz" açıklamasıyla hakkında #ErsinKorkutTutuklansın kampanyası başlatılan Ersin Korkut, TELE 1 ekranlarında yayınlanan Hayatın Rengi programına konuk oldu.

SEVENLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayan Korkut, sevenlerinden bir kez daha özür diledi. Ünlü oyuncu, "Ben siyasette anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir başkentimiz var " Ankara'dır". Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiç bir şey düşünmem" dedi.

"KESİN İLK 3'E KALIRDIM"

Survivor 2020'de birlikte yarıştığı Yunus Emre Özden ile birlikte programa katılan Korkut, iddialı açıklamalarda bulundu. Sakatlığın nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalan 43 yaşındaki Korkut, "Sakatlanıp Survivor'dan ayrılmasam finalde ilk 3'e kesin kalırdım" diye konuştu.

Ersin Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SMS oylarıyla da şampiyon olurdum. Çünkü beni izleyici beni seviyor. Survivor dünyanın en zor ama en güzel yarışması. Acun 'Survivor All Star' yaparsa kesin katılır bu kez şampiyon olurum."