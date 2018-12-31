Ersin Korkut Tiyatrocu Çocuklar İle Buluştu

Bir dönem özel bir TV kanalında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar komedi tiyatrosunda rol alan ve canlandırdığı karakterlerle kısa sürede hayran kitlesine sahip olan tiyatrocu Ersin Korkut, Menteşe Belediyesi Çıplak Ayaklı Çocuklar Tiyatro Topluluğunun "Güldüren Çocuklar" tiyatro oyunu öncesinde Menteşe'ye gelerek çocuklarla buluştu.

Korkut'u çocuklarla birlikte Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş karşıladı. Başkan Gümüş ziyaretinden dolayı Korkut'a teşekkür plaketi takdim etti. Ziyarette çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ersin Korkut, "Çocukların bu pozitif enerjileri ve tiyatroya olan bu ilgileri beni çok etkiledi. Bu imkânı çocuklara sağlayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e teşekkür ediyorum" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise "Tiyatrocu Ersin Korkut'un ziyareti bu çocuklarımızın motivasyonunu ve tiyatroya olan ilgilerini bir kat daha arttıracaktır. Geleceğimiz olan gençlerimizi kültür sanattan müzikten tiyatrodan uzak büyütemeyiz. Bu kapsamda projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ersin Korkut daha sonra "Güldüren Çocuklar" tiyatro oyununun provasını izledi ve oyunculuklarından dolayı çocukları tebrik etti.

Menteşe Belediyesi Çıplak Ayaklı Çocuklar Tiyatro Topluluğunun "Güldüren Çocuklar" tiyatro oyunu

2 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek.