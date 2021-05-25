ERSİN SULAMA KANALINDA KAYBOLDU, YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Ersin Kara (27), akıntıya kapılarak kayboldu. Kara'yı arama çalışmaları için bölgeye su altı polis ekipleri sevk edilirken, yakınları çalışmaları gözyaşlarıyla takip etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Ailesiyle birlikte kanal kenarına oturmaya gelen Ersin Kara, sıcak havadan bunalınca serinlemek için suya girmek istedi. Aile bireylerinin uyarılarına aldırış etmeyen Kara, sulama kanalına atladı. Yüzmeye başlayan Kara, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çırpınan Kara, kanalın kenarına ulaşmak isterken gözden kayboldu. Kara'nın yakınları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Kara'nın sulama kanalına girdiği yer hakkında bilgi aldı. Daha sonra kanala giren su altı kurtarma ekibinden polisler, Kara'yı bulmak için çalışma başlattı. Çalışma sırasında Kara'nın yakınları gözyaşları içinde feryat etti. Evli olduğu öğrenilen Ersin Kara'yı arama çalışmaları devam ediyor.