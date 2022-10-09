ERSİN TATAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ KISKANARAK BİRTAKIM OYUNLARA GİRİYORLAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erzincan'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi. Erzincan Belediyesi Aşevi'nde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanısıra AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Vali Mehmet Makas, Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Milli Savunma eski Bakanı Dr. Vecdi Gönül, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'BİZE DERS OLDU'

Binali Yıldırım, gazilere seslenerek, Tarihi yaşadınız. Kıbrıs Türkünün imdadına yetiştiniz. Siz o tarihi yaşayan canlı delillerisiniz. O günleri sizler yaşadınız. Bu günlere bu nesillere aktaran da sizlersiniz. Sizler bizim başımızın tacısınız. Artık İstiklal Savaşı Gazisi kalmadı. Kıbrıs Gazisi 23 bin, Kore Gazisi 830 kişi var. Birer birer eski gazilerimiz aramızdan ayrılıyor? dedi. Dünyada ve Türkiye'de çok şeyin değiştiğini belirten Yıldırım, Gazilerimiz, o günden bu güne dünya da çok değişti, Türkiye'de çok değişti. Türkiye Amerikan ambargosunu, bugün Rusya bunu hissediyorsa iliklerine kadar hissetti. Gemilerini çıkaramaz hale geldi. Uçaklarını kaldıramaz hale geldi. Bu bize ders oldu. Savunma sanayimizin temellerini attık. Ben okulu bitirdikten sonra tersane de gemi yapımına başladım. O günlerde çok büyük savunma sanayine çıkartma gemileri yaptık. Lojistik ikmal gemileri yaptık. Bugün geldiğimiz noktada her türlü gemiyi yapabilir haldeyiz. Helikopterimizi yapıyoruz. Akıllı silahlarımızı yapıyoruz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı Elhamdülillah hepsini yapar hale geldik. diye konuştu.

TÜRK DÜNYASI ÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN

Erzincan'da Kıbrıs gazileriyle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi Bugün burada sizlerle olmak büyük bir mutluluk. Özellikle Sayın Binali Yıldırım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Yıllar önce kendisi ile tanışma şerefine nail oldum. O günden bu güne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin gelişmesine kalkınmasına büyük hizmetleri geçmiştir. Bugün onun memleketi can Erzincan'da bulunmaktan çok mutluyum. Türk Dünyası için önemli bir gün. Sizlerin adaya çıkması ile Mehmetçiklerin buluşması, Mehmetçikler ile Mücahitlerin gözyaşları dökmesi ve işte o günden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması 1983'te KKTC'nin ilan edilmesi ve o günden bu güne yıllardır Kıbrıs halkı bağımsızlığını özgürlüğünü ve egemenliğini bütün dünyaya ana vatanı Türkiye'nin desteği ile duyurmaya ve haykırmaya devam ediyor.? Programın sonunda Ersin Tatar, Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov'a ile Milli Savunma Eski Bakanı M. Vecdi Gönül'e, Erzincan bakırı hediye edildi. (DHA)