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Ersin Yazıcı: "Pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik" - Son Dakika

Ersin Yazıcı: "Pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik"

02.06.2021 13:55
Ersin Yazıcı:

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Pandemiden önce 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere yaklaşık 20 milyon turist ağırladıklarını belirterek " Güvenli turizm sertifikasıyla hizmet üreten otellerimiz sayesinde pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Pandemiden önce 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere yaklaşık 20 milyon turist ağırladıklarını belirterek " Güvenli turizm sertifikasıyla hizmet üreten otellerimiz sayesinde pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik." dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya'ya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili olarak görevlendirilen Dr. Candemir Zoroğlu ile bir araya gelerek yeni görevinde başarılar diledi. Zoroğlu ise Antalya'nın potansiyelini bildiğini belirterek, "Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın" dedi.

Turizmin başkenti Antalya'ya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili olarak görevlendirilen Zoroğlu'na görevinde başarılar dileyen Vali Yazıcı, "Bildiğiniz gibi Antalya turizmin başkenti. Antalya'mız eşsiz iklimi ve doğal güzellikleriyle adeta bir yeryüzü cenneti. Birçok medeniyetin eserlerini içinde bulunduran, en çok antik kente sahip şehir. Zengin bir tarihi ve kültürel mirası içinde barındıran şehrimizde çok sayıda tarihi eser mevcut. Geçen yıl pandemiden dolayı tüm dünyada olduğu gibi bizde de olumsuzluklar yaşandı. Pandemiden önce 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere yaklaşık 20 milyon turist ağırladık. Güvenli turizm sertifikasıyla hizmet üreten otellerimiz sayesinde pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik. Geçen seneki bu başarılı çalışmalardan dolayı bu sezona daha ümitle bakıyoruz. Bu konuda çok büyük bir potansiyelimiz var. Onun için elimizde bulunan potansiyelleri değerlendirerek coğrafyamızın bize sunduğu avantajlarımızı mutlaka ön plana çıkarmalıyız. Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Antalya'nın potansiyelini bildiğini belirten Candemir Zoroğlu, "Antalya'nın potansiyelini bilmemek mümkün değil. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın" dedi.

Dr. Candemir Zoroğlu özgeçmişi

Candemir Zoroğlu 1982 yılında Bursa'da doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. 2014 yılında Ankara Üniversitesi'nde tamamladığı çalışmasıyla Doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. 2007 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çeşitli birim ve kademelerde görev yapan Candemir Zoroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı temsilen UNESCO, Avrupa Konseyi ve Milletlerarası Müzeler Konseyi'nin toplantılarında konuşmacı ve delegasyon üyesi olarak görevlendirilmiş, farklı ülke ve kurumlarla yürütülen müzakerelerde heyet üyesi olmuştur. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri vardır. Evli ve bir çocuk babası olan Zoroğlu iyi derecede İngilizce bilmektedir. - ANTALYA

Ersin Yazıcı: Pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik
Ersin Yazıcı: Pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik

Ersin Yazıcı, Antalya, Pandemi, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ersin Yazıcı: 'Pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik' - Son Dakika


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