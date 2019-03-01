Son Dakika Haberleri: Ersoy: "18 Mayıs Günü İnşallah Sümela Manastırı'nın İlk Bölümünü Ziyaretçiye Açıyoruz"

Ersoy: "18 Mayıs Günü İnşallah Sümela Manastırı'nın İlk Bölümünü Ziyaretçiye Açıyoruz"

11 dakika önce

- 2019 Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Kazı başkanlarının sahneye çağırılması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda konuştu.

- 2019 Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Kazı başkanlarının sahneye çağırılması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda konuştu. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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