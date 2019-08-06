Son Dakika Haberleri: Ersoy'dan Çavuşoğlu'na doğum günü sürprizi
Son Dakika Güncel Haber

Ersoy'dan Çavuşoğlu'na doğum günü sürprizi

2 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11. Büyükelçiler Konferansı toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için sürpriz pasta hazırlatarak doğum gününü kutladı.

Ersoy'dan Çavuşoğlu'na doğum günü sürprizi, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11. Büyükelçiler Konferansı toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için sürpriz pasta hazırlatarak doğum gününü kutladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün bir otelde düzenlenen 11.Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla büyükelçiler onuruna verilen akşam yemeğinde konuşma gerçekleştirdi.
Ersoy, konuşmaların ardından basına kapalı düzenlenen soru-cevap bölümünde büyükelçilerin sorularını yanıtladı.
AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre Bakan Ersoy, toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun doğum günü dolayısıyla kendisine sürpriz yaptı.
Çavuşoğlu, doğum günü için Ersoy'un talimatıyla hazırlatılan pastayı keserek Bakan Ersoy'a ve büyükelçilere teşekkür etti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın kızı 5 yılda işe gitmeden 251 bin lira maaş almış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 çıkışı: Tercih stratejik değil, ticari Erdoğan'ın ilaç sözü verdiği O' baba mutluluktan ağladı Botoks yaptırdı: Gözünden oluyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:41:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ersoy'dan Çavuşoğlu'na doğum günü sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]