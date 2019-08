Ersoy'dan KKTC'ye destek: Hedefimiz Kıbrıs Türk kimliğini dünyaya tanıtmak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyelinin dünyada tanıtılması için bir dizi hamleyi planlayıp 2020 itibarıyla hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. Ersoy, Kıbrıs kültürünün sadece Türkiye'de değil dünyada da tanınmasını sağlamak istediklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi temaslarda bulunan Ersoy, Turizm Bakanı Ünal Üstel ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Üstel'i ziyaretinde; "Turizm Kıbrıs ekonomisi açısından önemli" diye konuşan Ersoy, Kuzey Kıbrıs turizmi için bir strateji belirlediklerini belirterek, "Bizler ulaşımın iyileştirilmesi ve tanıtım konusunda bir strateji üzerine yoğunlaştık" dedi.

Kıbrıs'a yabancı turistin gelmesinin önemine işaret eden Bakan Ersoy şöyle konuştu;

"Yabancı turistte düzenli olarak sayının artırılmasını istiyoruz. Destek vereceğiz Türkiye olarak. KKTC'nin dünyadaki turizm potansiyelini tanıtım açısından artıracağız. Önemli olan Kıbrıs'ın en büyük ekonomik değeri olan turizmin ekonomiye daha iyi şekilde katılmasını sağlamak. Biliyorsunuz, Türkiye'de yeni hedefler 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir. Benzer çalışmayı KKTC ile de yapmak istiyoruz. KKTC'nin de bizlerin rüzgarıyla bu turizm pastasından pay alması için gerekli çalışmaları birlikte yapacağız."

Üstel de, Ersoy'un Kıbrıs'ı iyi bilen bir isim olduğunu kaydederek, "Bakanımız KKTC'yi yakından biliyor. Tüm sıkıntılarımızı bilen bir kardeşimiz" dedi. Üstel, Ersoy'a KKTC'ye verdiği destek için teşekkür etti.

'DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

Çavuşoğlu'nu ziyaretinde de Kıbrıs Türk kültürünün, kimliğinin dünyada yer bulması gerektiği üzerinde duran Ersoy, bundan sonraki stratejilerini bunun üzerine kuracaklarını kaydetti. Ersoy, bu tür organizasyonların sürekli ve devamlı olmasını istediklerini vurgulayarak, bu bağlamda ağırlıklı olarak KKTC'li sanatçılardan oluşacak 2-3 oyun hazırlayarak, her yıl 3 kez KKTC'de, 1-2 kez Türkiye'de ve en az 1 kez de Londra'da sergilenecek şekilde hazırlamayı planladıklarını söyledi.

Kıbrıslı Türk sanatçıların, Kıbrıs'a özgü oyunlar sergilemesini planladıklarını anlatan Ersoy, "ilk olarak Devlet Opera ve Bale ekibimizle Arap Ali Destanı'nın sergilenmesini amaçlıyoruz" dedi. Ersoy, bu tür organizasyonların sürekli ve devamlı olmasını istediklerini vurgulayarak, bu bağlamda ağırlıklı olarak KKTC'li sanatçılardan oluşacak 2-3 oyun hazırlayarak, her yıl 3 kez KKTC'de, 1-2 kez Türkiye'de ve en az 1 kez Londra'da sergilenecek şekilde hazırlamayı planladıklarını söyledi.

ERSOY'A TEŞEKKÜR

Burada, Kıbrıslı sanatçıların verimliliğini arttırmak ve iki ülke arasındaki faaliyetlerin daha iç içe girmesini sağlamak amacını taşıdıklarını ifade eden Ersoy, "ilk etapta biz kendi genel müdürlüklerimize bu desteği vereceğiz daha sonra da belli bir seviyeye geldikten sonra da inşallah burada genel müdürlüklerin açılması için nihai desteği vererek devam edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu da, "Sayın bakanın KKTC'ye bakış açısına ve vizyonuna teşekkür ederim, buradaki kültürü de Türkiye'deki kültürün bir parçası olarak görmesi nedeniyle de müteşekkirim. Biz her zaman tek millet iki devlet esasıyla işleri yürütüyoruz ve kültürümüzün her tarafa yayılması anlamında işbirliğimizi en iyi şekilde geliştireceğimizi, söylüyoruz" dedi.



- Karahasan