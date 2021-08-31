Ersoy: "(Ferhan Şensoy'un vefatı) Tiyatromuzun ve tüm sanat camiamızın başı sağ olsun" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin tanıtımı için düzenlenen törene katıldı.

"Bugün Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden çok kıymetli sanatçımız Ferhan Şensoy'un ölüm haberini aldık. Tiyatromuzun ve tüm sanat camiamızın başısağolsun"

"Türk arkeoloji ve etnografya bilimine yönelik en önemli yayımlardan olan 'Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin yaklaşık 10 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başladığını sizlere duyurmaktan kıvanç duyuyorum"