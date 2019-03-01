Ersoy: "Kazı Alanlarının Kazı Sürelerini 12 Aya Yaymayı Hedefliyoruz"
19 dakika önce
- 2019 Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:42 Kaynak: AA
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