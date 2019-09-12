Ersoy: "Öğretmenlerimizin daha iyi yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü projede...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlıkları arasındaki İş Birliği Protokolü'nün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:23 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı? Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı Meltem, dönüşte kalp krizinden öldü Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı meltem, dönüşte kalp krizinden öldü CHP'li vekil Gürsel Erol'dan TBMM'ye "Kenan Evren'in ismi kamusal mekanlara verilmesin" teklifi