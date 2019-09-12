Son Dakika Haberleri: Ersoy: "Öğretmenlerimizin daha iyi yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü projede...
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Ersoy: "Öğretmenlerimizin daha iyi yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü projede...

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlıkları arasındaki İş Birliği Protokolü'nün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlıkları arasındaki İş Birliği Protokolü'nün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine katıldı.

Ersoy: Öğretmenlerimizin daha iyi yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü projede...

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:23 Kaynak: AA
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