Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı'nın ikinci etabını da açarak 2020 yılının 18 Mayıs Müzeler Günü haftasında tamamıyla ziyaret edilebilir hale getirmeyi planladıklarını bildirdi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Ersoy, restorasyon çalışmaları süren Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nı ziyaret etti.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'a bu yıl 3'üncü kez geldiğini söyledi.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının kentte uzun zamandır süren çalışmaları olduğunu hatırlatarak, "Bunları yakinen takip ediyoruz ve bu sene itibarıyla hizmete almaya başladık. Özellikle geçen sene Sümela Manastırı için 18 Mayıs Müzeler Günü haftasında hizmete alma sözü vermiştik. Birinci etabını söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs haftası hizmete aldık." dedi.

Sümela Manastırı'nda ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini aktaran Ersoy, "Şimdi sizlerin de gözlemlediği gibi ikinci etap çalışmaları var. Onlar da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah hava muhalefetine takılmazsak, yağmurlarda çalışmak çok zor, görüyorsunuz çalışma şartlarını ama inşallah yeri geldiği zaman fazla mesai de yaparak yine 2020 18 Mayıs haftasına ikinci etabını da açarak tamamıyla Sümela Manastırı'nı ziyaret edilebilir hale getirmeyi planlıyoruz. " diye konuştu.

Bakan Ersoy, Trabzon'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020 yılında takip edilen 3 yer olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu 3 tane önemli binayı da bir tanesi Sümela'ydı, hizmete alacağız inşallah. İkinci önemli konsantre olduğumuz tescilli binalardan bir tanesi de Ayasofya. Ayasofya'yı da hızlandırma kararı aldık. Onu da inşallah Mayıs ayı içinde 2020'de hizmete alacağız, sezona yetiştirmiş olacağız. Yine Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore edilmekte orası ama biz onu hızlandırma talimatı verdik ve mayıs ayına yetiştireceğiz."

Yaptıkları tadilatlar ve etkinliklerde, yöre halkının, esnafın da faydalanmasına, faaliyetlerin şehrin merkezine de hareket getirmesine konsantre olduklarına dikkati çeken Bakan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu bağlamda eski Trabzon Şehir Müzesi olarak kullanılan Kostaki Malikanesi vardı, orayı da restorasyon kapsamına aldık, yarın yer teslimi yapılıyor. İhalesi tamamlandı, 18 aylık bir ihale kapsamı var ama bugün hızlandırılma talimatı verdim ben. İnşallah 2020 sonuna kadar orayı da hizmete alacağız. Yine Bakanlığımıza yeni tahsis edilmiş olan eski Ortahisar kaymakamlık binası var aynı cadde üzerinde, orayı da kültür ve sanat merkezi yapmaya karar verdik. Oranın da restorasyonunu bu hafta itibarıyla hızlandıracağız, ihale edeceğiz, hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız. Böylelikle sadece bölgelerdeki yapıların restorasyonunu değil, şehrin merkezine hareket getirecek, esnafın da fayda göreceği yapıların kültür sanat faaliyetlerinin harekete geçirilmesini sağlıyoruz. Bu bağlamda Trabzon iyi bir örnek teşkil ediyor."

"Bizim için esas olan Mayıs ayında sezona yetişmesi"

Bakan Ersoy, bir gazetecinin "Ayasofya Camisi'ndeki çalışmalar hızlandırılacak dediniz, bu çalışmalar sırasında ziyarete kapatılması söz konusu olacak mı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Mayısa kadar kapatmamız gerekiyor, yetiştirmek istiyorsak. Şu anda zaten düşük sezona giriyoruz, biliyorsunuz ziyaretçinin çok azaldığı dönem. O dönemi kullanarak Mayıs ayına kadar geçici olarak kapatacağız ki restorasyonda aksama olmasın, hızlı gitsinler, sezona yetişsin. Bizim için esas olan mayıs ayında sezona yetişmesi. O açıdan geçici bir kapatma uygulayacağız, birkaç aylık onda da restorasyonu hızlandırıp gerekirse fazla mesai yaptırtıp mayıs ayına kadar mutlaka yetiştireceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, incelemede bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy'a incelemede, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.