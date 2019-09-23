Son Dakika Haberleri: Ersoy: "(Thomas Cook'un iflası) Bizim önceliğimiz yabancı misafirlerin ülkelerine geri dönmeleri"
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Ersoy: "(Thomas Cook'un iflası) Bizim önceliğimiz yabancı misafirlerin ülkelerine geri dönmeleri"

42 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Thomas Cook'un iflası ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Thomas Cook'un iflası ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)

Ersoy: (Thomas Cook'un iflası) Bizim önceliğimiz yabancı misafirlerin ülkelerine geri dönmeleri

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:19 Kaynak: AA
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