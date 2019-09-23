Ersoy: "(Thomas Cook'un iflası) Bizim önceliğimiz yabancı misafirlerin ülkelerine geri dönmeleri"
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Thomas Cook'un iflası ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:19 Kaynak: AA
Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak Erman Toroğlu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için MHK'nın kararını açıkladı Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler