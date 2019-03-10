Ersoy: "(Turizm Geliştirme Fonu) Yaz Sezonu Başlamadan Önce Hızlı Bir Şekilde Hayata Geçirmeyi...
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kozyatağı Hilton Otel'de düzenlenen "Turizm Dünyası Kadıköy'de Buluşuyor" etkinliğine katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kozyatağı Hilton Otel'de düzenlenen "Turizm Dünyası Kadıköy'de Buluşuyor" etkinliğine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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