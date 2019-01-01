Ersoy: "Türkiye Bütün Bu Ateş Çemberi İçerisinde Bir Huzur Adası Haline Geldi"

Ersoy: "Türkiye bütün bu ateş çemberi içerisinde bir huzur adası haline geldi"DİYARBAKIR - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, " Türkiye bütün bu ateş çemberi içerisinde bir huzur adası haline geldi" dedi.

Ersoy: "Türkiye bütün bu ateş çemberi içerisinde bir huzur adası haline geldi"



DİYARBAKIR - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, " Türkiye bütün bu ateş çemberi içerisinde bir huzur adası haline geldi" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberinde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Partii Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile birlikte Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Pirinçlik Karakolu ve yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Ersoy, yaptığı açıklamada huzur, güvenlik ve halkın mutluluğu için görevleri başında bulunan güvenlik güçleriyle birlikte yeni yıla Diyarbakır'da girdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Çok başarılı bir 2018 geçirdiklerini ve bu anlamda çevredeki bütün olumsuzluklara, bütün terör örgütlerinin hedefi haline getirilmiş bir Türkiye'ye rağmen ateş çemberi içerisinde bir huzur adası haline geldiğini belirten Ersoy, bu huzurun bir nişanesi olarak ülkenin dört bir yanında bütün özel günlerin, huzur içinde geçirebildiklerini vurguladı. 2019'un huzurun, barışın ve kanın olmadığı annelerin ağlamadığı bir yıl olmasını temenni etiklerini aktaran Ersoy, "Allah'ımıza şükürler olsun ki, çok başarılı bir 2018 geçirdik. Bu anlamda çevremizdeki bütün olumsuzluklara, bütün terör örgütlerinin hedefi haline getirilmiş bir Türkiye'ye, sınırları nerdeyse ortadan kaldırılmış komşularımıza, terör örgütlerinin ayrı ayrı yuvası haline getirilmiş devletliği ortadan kalkmış, komşularımıza ve onların uluslararası desteklerine rağmen Türkiye bütün bu ateş çemberi içerisinde bir huzur adası haline geldi. Bu huzurun bir nişanesi olarak ülkemizin dört bir yanında Allaha şükür bütün özel günlerimizi, huzur içinde geçirebiliyoruz. 2018'i bu duygularla uğurluyor, 2019'uda aynı huzurla karşılıyoruz. Devletimizin bütün kurumları kuruluşları, halkımız ve kamu görevlilerimiz ile ortak bir anlayışla bu ortak vatanımıza sahip çıkmak ve bu coğrafyayı daha fazla Suriye'leştirmek ve daha fazla Irak'lılaştırmak Libya'laştırmak isteyenlere karşı el birliğiyle mücadele ederek bu güzel sonucu aldık. Bu sonucu almamızda emeği geçen başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına valimiz başta olmak üzere bütün kamu görevlilerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu hassasiyetimizi bundan sonrada aynı şekilde devam ettirerek hiç kimsenin bizim huzurumuzu, güvenliğimizi ve asayişimizi bozmasına izin vermeden yolumuza devam edeceğimizin artık barış ve kardeşlik içerisinde ülkemizin dört bir köşesinde her noktasında devletin varlığının hissedildiği milletinin de devletine sonuna kadar güvendiği bir ortamda yolumuza devam etmenin hazzını yaşayacağız" diye konuştu.

Vali Güzeloğlu, yeni yılın kente, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileğinde bulunarak yılbaşı gecesi ve gününe dönük Diyarbakır'da vatandaşın huzur ve güveni için 9 bin 200'ü aşkın güvenlik görevlisinin çalıştığını belirtti.

Ersoy, yol kontrol noktasından geçen araçlardaki vatandaşlarla sohbet ederek karakolda bulunan jandarma personelleriyle yeni yılını kutladı.

Ersoy'a, ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ersin Eser ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan eşlik etti.

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