Ersoy: "Türkiye'deki Turizm Alanlarını 81 Vilayete Yaymamız Gerekiyor"
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kozyatağı Hilton Otel'de düzenlenen "Turizm Dünyası Kadıköy'de Buluşuyor" etkinliğine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:11 Kaynak: AA
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