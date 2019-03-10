Son Dakika Haberleri: Ersoy: "Türkiye'deki Turizm Alanlarını 81 Vilayete Yaymamız Gerekiyor"

Ersoy: "Türkiye'deki Turizm Alanlarını 81 Vilayete Yaymamız Gerekiyor"

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kozyatağı Hilton Otel'de düzenlenen "Turizm Dünyası Kadıköy'de Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kozyatağı Hilton Otel'de düzenlenen "Turizm Dünyası Kadıköy'de Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Kadıköy, Güncel
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