Ersoy: "Yalçın başkan, Talas için büyük şans"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.



MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan ile birlikte Başkan Yalçın'ı ziyaret eden Milletvekili Ersoy, Başkan Yalçın'ın Talas'ta olmasının çok büyük bir şans olduğuna dikkat çekerek, "Başkanımız bizim için geçmiş yıllardan itibaren kıymetli bir büyüğümüz. Talas'ta olması da hem Talasımız adına hem de şehrimiz adına bence çok önemli ve bana göre iyi bir şans diye düşünüyorum. Tecrübeleri var. Van ilinde vermiş olduğu mücadeleden dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Dün olduğu gibi bugünden sonra da Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili olarak il başkanımızla birlikte, ocak başkanımızla birlikte yanında olduğumuzu göstermek amacıyla bugün burada bir ziyarette bulunuyoruz. Biz her zaman Mustafa Başkan'ın yanındayız. Mustafa Başkan bizim büyüğümüz. 24 saat ona telefonumuz da açık gönlümüz de açık. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz." dedi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hep birlikte ziyaretiniz beni oldukça mutlu etti. Allah razı olsun. Bu hayırlı olsun veya iadeyi ziyaret değil. Çünkü seçim döneminde Allah razı olsun hep yanımızda oldunuz. O zamandan beri de sık sık görüşmeye gayret ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın gücü de bizim göz aydınlığımız. Yıllardır hep beraber hareket ediyoruz. Bu gücü arkamızda hissedince hizmet de kolaylaşıyor. Kırsal mahallelerimize gidiyoruz. Gittiğimiz her yere sizin selamınızı da götürüyoruz, size de selam gönderiyorlar. Hep beraber hizmet edeceğiz inşallah." diye konuştu. - KAYSERİ