Ersu Şaşma'nın evinde heyecan doruğa çıktı

MERSİN (İHA) – Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlamada bugün finalde yarışan Mersinli milli sporcu Ersu Şaşma, Türkiye rekoru olan 5.80'i geçemeyerek 10'uncu oldu. Olimpiyatlarda sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan ve Türk atletizm tarihine geçen Ersu'nun mücadelesini evde ekrandan izleyen ailesi ise büyük heyecan yaşadı.

Milli atlet Ersu Şaşma, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bugün finalde yarıştı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde sırıkla atlama finalinde 14 sporcuyla madalya için mücadele eden Ersu Şaşma, 5.55 metreyi ilk hakkında geçmeyi başardı. Bir sonraki aşama olan 5.70 metreyi ikinci denemesinde geçen milli sporcu, aynı zamanda Türkiye rekoru olan 5.80 metreyi ise 3 hakkında da geçemedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atarak, erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olarak adını Türk spor tarihine yazdıran 21 yaşındaki sporcu, elde ettiği sonuçla 10'uncu oldu.

Ersu'nun evinde büyük heyecan yaşandı

Ersu Şaşma'nın evinde de büyük bir heyecan yaşandı. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Şaşma Ailesi, oğullarının final mücadelesini ekrandan heyecan içinde takip etti. Ersu Şaşma'nın annesi 46 yaşındaki Suzan, babası 49 yaşındaki Ersin ve ikizi İlhami Göksu, mücadele boyunca ekran başından ayrılmadı. Aileyi merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Halil Oğuz, Okul Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İrfan Çalışır ile Ersu Şaşma'nın geçen yıl vefat eden antrenörü Halil İbrahim Çömlekçi'nin eşi Çiğdem Çömlekçi ile oğlu Çağan Çömlekçi de yalnız bırakmadı.

Ersu'nun mücadelesi boyunca yerlerinde duramayan Şaşma Ailesi, umutla sonucu bekledi. Ersu Şaşma 5.70 metreyi geçtiğinde büyük bir sevinç yaşayan aileye, Başkan Gültak da destek vererek 'çak' yaptı. Oğullarının 5.80 metreyi geçememesiyle üzüntü yaşayan aile, buna rağmen büyük bir başarıya imza atan Ersu ile gurur duyduklarını ifade etti.

"Yaptığı çok büyük bir başarı, gurur duyuyoruz"

Yarışmanın bitiminde gazetecilerle duygularını paylaşan Anne Suzan Şaşma, olimpiyatlara bile katılmak bir hayalken Ersu'nun hem katılıp hem elemelerden finale kalmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi. Anne Şaşma, "Tek başına, antrenörü yok yanında. Federasyondan yardımcı olan, destek olan antrenörler var ama bire bir ilişki kurduğu antrenörü İbrahim Çömlekçi'yi kaybetmiş olmanın psikolojik mücadelesini de verdi orada. Onun için yaptığı çok büyük bir başarı bizim için. Bizi gururlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bize ve ülkemize ilkleri yaşattı"

Baba Ersin Şaşma da "Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Gerçekten bize ilkleri yaşattı, ülkemize ilkleri yaşattı. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim hocamızı da rahmetle anıyoruz. Onun sayesinde buralara kadar geldik. Bizi destekleyen herkese, Türkiye halkına, belediye başkanlarımıza, federasyon başkanımıza, Fenerbahçe Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız" diye konuştu.

"Başarısız olarak görmüyoruz"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ise Ersu'nun mücadelesinin iyi bir heyecan olduğunu vurgulayarak, "Bir anne ve bir baba için en gururlu andı. Gencecik bir çocuğumuz; biz onu başarısız olarak görmüyoruz. Bu kadar olimpiyat şampiyonu ve dünya şampiyonu olmuş tecrübeli sporcuların içinde çok iyi atlama yaptı. Umarım bundan sonraki yarışmalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecektir. Bundan sonraki sportif faaliyetlerinde de bizzat kendim, oğlumuza yardımcı olmaya çalışacağım; çünkü bu sporcular şanlı bayrağımızı, Türkiye'yi dünyada temsil ediyorlar. Böyle güzel bir çocuk yetiştirdikleri için de anneye ve babaya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN