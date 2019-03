Ersun Hoca Bana Hayat Verdi"

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Soldado, Ersun Yanal'ın gelişiyle takımda radikal değişikler yaşandığını belirterek, "Ersun hoca geldiğinden beri bana hayat verdi.

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Soldado, Ersun Yanal'ın gelişiyle takımda radikal değişikler yaşandığını belirterek, "Ersun hoca geldiğinden beri bana hayat verdi. Oynadığım oyundan ve takıma katkı vermekten keyif alıyorum" dedi. Soldado ayrıca yönetimle yeni sözleşme konusunda henüz bir görüşme yapmadığını da açıkladı. Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin kalan haftalarında en iyi Fenerbahçe'yi izlettirmek en büyük istekleri olduğunu belirten Soldado, "Kendimizi ligin kalan haftalarına hazırlayabilmemiz açısından önemli bir haftayı geçiriyoruz. Aslında ligin en güzel kısmı kaldı. Son anlara girdik. Son virajları oynayacağız. Son maçlarımızı oynayacağız. Yüzde yüzümüzle oynamamız gerek. Bu iki hafta iyi gelecek. Fizik olarak kendimizi iyi hazırlamak istiyoruz. Ligde yukarılara tırmanmamız gerekiyor. Umarım kalan maçlarımızda yüzde 100'müzle sahada oluruz" dedi.



"VALENCİA'DAN DAVET ALMAK GÜZEL BİR DETAY" Valencia Kulübü'nün 100. yıl kutlamaları ve "Efsaneler Maçı"na davet aldığını için mutlu olduğunu söyleyen Soldado, "Valencia'nın daveti çok güzel bir detay. O formayı giymek o tarihi kulüpte oynamak mutluluk verici. Avrupa'nın İspanya'nın büyük bir kulübü. Oraya gidip gidemeyeceğim netleşmedi çünkü antrenmanlarım var. Eğer gidersem o antrenmanları kaçıracağım. Hocamızla konuşacağız. Mehmet Topal sakat olduğu için o tarihlerde antrenmanda olmasına gerek yok. O gidecek ama benim gidip gitmeyeceğim henüz netleşmedi" yorumunu yaptı.



"ŞU ANKİ PUANDAN DAHA FAZLASINI HAK ETTİK" Ersun Yanal'ın takıma gelmesiyle farklı bir havaya büründüklerini belirten İspanyol oyuncu, "Sezon başında bir hoca değişikliği oldu. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu. Yeni hoca ve yeni oyuncularla göreve başlamak birkaç ay bizi zorladı açıkçası. Ersun hocamızın aramıza katılmasıyla radikal değişiklikler oldu takımda. Bu radikal değişimler sonucu takım yüzde 100'nü sahaya vermeye çalıştı. Oyuncular daha iyi bir performans göstermeye başladı. Takım halinde daha iyi oynamaya başladı. Son döneme bakarsanız, takımın şu anki puanından daha fazlasını hak ettik açıkçası. Çok iyi maçlar çıkardığımız oldu ama istediğimiz alamadık. Son maçta istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama galip geldik. Umarım arda arada kazanır ve Fenerbahçe'yi çıkarabildiğimiz en üst noktaya çıkarırız" şeklide konuştu.



"SEZON BAŞINDA KEYİF ALAMIYORDUM" Şu an takımda kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Soldado, "Sezon başında durumu düşünürsek keyif alamıyordum. Ersun hoca geldiğinden beri bana hayat verdi. Sahadan ve oynadığım oyundan, takıma katkı vermekten keyif alıyorum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Ancak bir yerde kalıp kalmamda aile de önemli. Onlarla bir karar alacağım. Ailem de burada mutlu. Benim için önemli olan şu an çok çalışmak. Sahaya odaklanmak ve elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum. Devre arasında bazı oyuncular katıldı ama esas olan bireysel olarak öz güvenimiz arttı. Herkesin öz güveni farklı noktaya gitti. Oyuncular takıma katkı verdiğini görünce iyi hissetmeye başladı. Fiziksel olarak rakiplerimizden daha fazla koştuğumuzu ve mücadele ettiğimizi gördük. Esas olan nokta buydu" ifadelerini kullandı.



"SÖZLEŞME İÇİN YÖNETİMLE KONUŞMADIM" Yeni mukavele için yönetimle bir görüşme yapmadığını belirten golcü oyuncu, "Yeni sözleşme ile ilgili herhangi bir konuşma olmadı. Benimle iletişime geçilirse gerekli konuşmalar yapılabilir. Opsiyon maddem var. Kalan maçları saydığımızda bunu uzaması imkansız" dedi.



