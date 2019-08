Ersun Yanal: "29. şampiyonluğu yaşayacak beceriye sahibiz"

Sezona 5-0'lık Gazişehir Gaziantep karşılaşmasıyla başlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın ardından konuştu.

Sezona 5-0'lık Gazişehir Gaziantep karşılaşmasıyla başlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın ardından konuştu. İyi bir başlangıç yaptıklarını ve şampiyonluk istediklerini söyleyen Yanal, "Bunu daha önce 28 kez başarmış, 29. kez de yaşayacak beceriye sahip bir takımız" ifadelerini kullandı. Süper Lig'in ilk haftasında taraftarı önünde boy gösteren ve Gazişehir Gaziantep'i 5-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sözlerine yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek başlayan Yanal, "Futbolcuların sağlıklarının ve performanslarının iyi olduğu, futbolun içinde kalacağımız bir yıl temenni ediyorum. Fenerbahçe bugün istediği oyunu rakibe kabul ettirmek için coşkuluydu. Biz zorluklarımızı biliyoruz. Fenerbahçe'nin beklentisi olan sonucu da iyi biliyoruz ve bunu yönetmek için hepimiz bütün enerjimizle çalışıyoruz. Rakibin sorunları olduğunu da biliyorduk. Daha çabuk teslim almak adına oyuna hızlı başladık ve istediğimiz sonucu da hızlı aldık. Bir bölümde tutuktuk, oyunun temposunu daha da artırabilirdik. Oyuncularımız maçı kazanma arzusuyla istediğimiz skoru elde ederek sezona iyi bir başlangıç yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

"VOLKAN KONUSU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞİR" Volkan Demirel'in sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Ersun Yanal, Fenerbahçeli taraftarların gönlünün rahat olması gerektiğini ifade ederek, "Yönetimle birlikte tartıştığımız ve birlikte karar vermek üzere olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci birkaç gün içinde daha da netleştireceğiz. Bu konudaki işleyiş devam ediyor. Biz şu anda bu takımda daha yüksek becerileri nasıl yaparız ona bakıyoruz. Birlikte oynamayı seven tecrübeli oyuncularımız var. Biz performansımızı nasıl artırırız ona bakıyoruz. Birkaç gün içinde bazı şeyler netleşecektir, o zaman zaten açıklarız" diye konuştu.

"28 KEZ BAŞARDIK, 29. KEZ BAŞARACAK BECERİYE SAHİBİZ" Geçtiğimiz sezon söylediği 'Lider oyuncu ihtiyacı' konusuyla ilgili olarak Emre Belözoğlu örneği üzerinden de açıklamada bulunan Yanal, "Lider oyuncuların en büyük özelliği, takımdaki karakterleri biliyor olmaları. Oyunun gidişatına göre belirlenen stratejiyi uygulama ve dayanabilme özellikleri var. Bugün de gördük. Bu daha başlangıç. Şampiyonluk konusunda zorlukları biliyoruz ve bunun için deneyimliyiz. Bu zorluklarla çarpışacağımız uzun bir maratona çıktık. Bu maratonu göğüsleyebilecek bir camiayız. Bunu daha önce 28 kez yapan ve 29. kez yapacak olan beceriye sahip bir takımız. Bunun için de gönül verdik ve bunu yapacağız" diyerek Fenerbahçe'nin 1959'dan önce yaşadığı şampiyonlukları da yeniden hatırlattı.

"ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLAYINCA İYİ BİR TAKIM OLUYORUZ" Gazişehir Gaziantep karşısında 45-60 dakikalar arasında takımının oyun disiplininden koptuğunu söyleyen Ersun Yanal, "Biz oyunun boyunu uzatmak istemiyoruz. Oyundan kopuş, disiplinsizlik ya da ritmi kaybetmek bize bu sonuçları getirecek. Bunu yapmamak için çalışıyoruz. Bunların olması doğal. Ben de o pozisyonlardan mutlu değilim. Bu disiplini artırmak istiyorum. Bugün yüzde 80 top bizdeydi, yüzde 95 pas becerisi yaptık. Buna uygun oyuncu karakterlerimiz var. Takımların sizi zorlaması, rakip kim olursa olsun ciddiyetle oynamanız önemli. Önümüzde çok uzun bir süreç var, ayaklarımız yere basıyor, ne yaptığımızı biliyoruz" dedi. Her oyun şeklini oynayabilecek beceride oyunculara sahip olduğunu da söyleyen Yanal, "Rakibi önde tutup pasla geçebilecek bir oyunu oynayabilecek bir takımız. Çeşitliliği sağladığımız zaman iyi bir takım oluyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ŞARTLARI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ" Eldeki bütün oyuncuları kullanacağını söyleyerek sözlerine devam eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugün kullanmadık ama daha önceki maçlarda çok kullandık. Bugün oyun stratejisinde Sadık yoktu, yarın Serdar olacak. Serdar'ın ufak bir problemi kaldı. Yarın röntgen çekilecek, kaynama tamamlandıysa yarın başlayacak. Zanka'nın özelliklerini biliyorduk. Topun bizde kalmasında önemli rol oynadı. Her stratejiye göre oynayacak bir takım oluşturmalıyız. Rakiplerimize göre planlarımızı yapmalıyız. Şampiyonluk yolunda bu şartları oluşturmak istiyoruz. Bugün istediğimiz plan ve şartlar gerçekleşti" dedi. Son olarak Fenerbahçe taraftarına değinen tecrübeli teknik adam, "Taraftarımız ve camiamızın birlikteliği şampiyonluğun omuz omuza alınması en büyük güçtür. Biz onların desteğine hep güveniyoruz. Takımını seven ve burada olmaktan mutluluk duyan bir grupla çalışıyoruz. Bunlardan birisi Alper. Belki de futbol tarihinde ilk kez yapılan bir fedakarlıkla takımda kalmak istedi. Burada ayakta kalarak tekrar eski günlerine dönmek istediğini söyledi. Başkanımız ve Alper bugün açıklamalar yaptı. Taraftarımızın bizi desteklemesiyle, bu yürüdüğümüz hedefe onlarla daha hızlı koşacağız" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte puan durumu

İbrahim Büyükak, eşiyle birlikte çektirdikleri 18 yıl önceki fotoğrafı yayımladı

Tolga Ciğerci canlı yayında maçın kaç kaç bittiğini unuttu!

AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici