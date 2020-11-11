Ersun Yanal, 3,5 yıllığına Fraport TAV Antalyaspor'da
11.11.2020 10:51
Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3,5 yıllığına anlaştı.
Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3,5 yıllığına anlaştı. Tecrübeli teknik adam bugün kırmızı beyazlı takım ile antrenmanlara başlayacak.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3,5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında olacak. Kulüp gün içerisinde sosyal medya hesabından gerçekleştireceği açıklamayla yeni teknik direktörünü taraftarına açıklayacak.
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