Ersun Yanal, 839 gün sonra Trabzon'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal, 839 gün sonra Trabzon'da - Son Dakika Spor

Ersun Yanal, 839 gün sonra Trabzon'da

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, eski takımına karşı mücadele edecek.

Ersun Yanal, 839 gün sonra Trabzon'da, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, eski takımına karşı mücadele edecek.


Trabzonspor'un başında 2014-2015 sezonuyla 2016-2018'de çalışan Ersun Yanal, bordo-mavililerle son maçına 15 Ekim 2017'de çıktı. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Trabzonspor, Akhisarspor'a sahasında 6-1 yenilince tecrübeli teknik adamla yollar ayrılmıştı.


Ersun Yanal, Medical Park Stadı'na tam 839 gün sonra yeniden ayak basacak. Tecrübeli teknik adam, bu sefer rakip takım teknik direktörü olarak Trabzon'da mücadele edecek.


Trabzonspor'a deplasmanda yaklaşık 6 yıl sonra rakip


Ersun Yanal, Trabzonspor'a karşı yaklaşık 6 yıl sonra deplasmanda rakip olacak.


Bordo-mavililere karşı deplasmanda rakip teknik direktör olarak Yanal, son olarak 10 Mart 2014'te sahaya çıkmıştı. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında rakip olarak Trabzon'a gitmiş ancak karşılaşma 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle devam ederken çıkan tribün olayları nedeniyle ilk yarının sonlarında tatil edilmişti.


Türkiye Futbol Federasyonu bu karşılaşmayı Fenerbahçe'nin lehine hükmen 3-0'la tescil etmişti.


Fenerbahçe'yle Trabzonspor'a kaybetmedi


Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı karşılaşmalarda Trabzonspor'a karşı kaybetmedi.


Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında Trabzonspor karşısında 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.


Yanal'ın Fenerbahçe'si şampiyonluğa ulaştığı 2013-2014 sezonunda bordo-mavililerle İstanbul'da 0-0 berabere kalmış, deplasmanda ise 1-0 önde olduğu maç rakip takım taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Bu maç Fenerbahçe lehine hükmen 3-0 tescil edildi.


Geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1, bu sezon da Kadıköy'deki maç aynı skorla (1-1) sonuçlandı.


Trabzonspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:17 
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