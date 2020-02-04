Ersun Yanal'a göre Fenerbahçe'yi kaç puan yapar? - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal'a göre Fenerbahçe'yi kaç puan yapar? - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'a göre Fenerbahçe'yi kaç puan yapar?

6 saat önce

Ersun Yanal'dan terapi... Fenerbahçe Teknik Direktörü futbolcularıyla yaptığı özel görüşmede Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalıştı.

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Ersun Yanal'dan terapi... Fenerbahçe Teknik Direktörü futbolcularıyla yaptığı özel görüşmede Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalıştı. Tecrübeli hoca takımdan mağlubiyeti unutmalarını isteyerek, "Trabzonspor önünde kötü oynamadık. Ama olmayınca olmuyor. Başınızı dik tutun" diye konuştu.


RAKİPLERİMİZ DE KAYBEDECEK


İplerin hala kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Yanal, "14 maçta 33 puan toplarsak 70 puana ulaşırız. Bu puan bizi şampiyonluğa taşır. Çünkü rakiplerimiz de kaybedecek" dedi.


Ersun Yanal, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:32 
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