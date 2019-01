Ersun Yanal'a Güvenerek Yolumuza Devam Edeceğiz"

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, ligdeki durumlarını değiştirmek zorunda olduklarını söyledi.Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'de Ganalı oyuncu Andre Ayew, kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenledi.Sarı-lacivertli oyuncu, kamp sürecinin gayet iyi gittiğini belirterek, çok çalıştıklarını ifade etti. Yeni bir döneme başladıklarını ve bu döneme iyi bir şekilde hazırlanma gayreti içerisinde olduklarını anlatan Ayew, herkesin mutlu olabilmesi için büyük bir çaba gösterdiklerini bildirdi.Ayew, daha iyi bir noktaya gelebilmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum benim kişisel planlarımdan çok daha önemli. Zor bir durumdayız. Takımımızla beraber bu zor durumu değiştirmeliyiz." dedi.Ailesinin de kendisi gibi Türkiye 'de bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Ayew, kulübü, stadı, tesisleri, taraftarların kendisini karşılama şeklini çok sevdiğini dile getirdi. Ayew, şöyle devam etti:"Fenerbahçe'de olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. İçinde bulunduğumuz an en önemli an. Her şeyden önce içinde bulunduğumuz durumu değiştirmek zorundayız. Daha çok çalışacağız. Şu ana kadar yaptıklarım taraftarlarımız ve başkanımız tarafından takdir görüyorsa bu beni mutlu eder. Yapabileceklerimin tamamını gerçekleştirmiş değilim. Daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Elimden gelenin tamamını sahaya yansıtmaya gayret edeceğim. Kesinlikle kendimi burada çok iyi hissediyorum. Bu kulübü çok seviyorum ve buraya adapte olduğumu düşünüyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Evet kiralık oyuncuyum, hep bu şekilde konuşuluyor ama bu kulübün formasını giydiğiniz anda artık o kulübün parçasısınızdır. Kiralık ya da bonservisinizin o kulüpte olması hiç fark etmez. O formaya layık olmak zorundasınız. Gelecekte neler olacağını bilemeyiz. O yüzden gelecekle ilgili bir şey söyleyemem.""Ligin ikinci devresi bizim için çok daha iyi olacak"Ligin ilk yarısında kendi performansında eksik gördüğü yönlerle ilgili soru üzerine Ayew, futbolun bir takım oyunu olduğunu, takımın durumu kötü gittikçe kişisel olarak da herkes için işlerin daha zor bir hal aldığını belirtti.Ayew, kişisel performansında, oyunun gidişatını daha değiştirebilen, daha belirleyen bir oyuncu olması gerektiğini dile getirerek, "Belirleyici bir oyuncu olmak istiyorum. Bana düşen görev bu. Tam bir forvet oyuncusu değilim ama ben de gol atmak, asist yapmak ve pas verebilmek için burada bulunan bir oyuncuyum. İçinde bulunduğumuz durum takımın tüm parçalarını etkiliyor. Herkesin yüksek performans göstermesini isteyen bir hal alıyor. Takım iyi gitmiyorsa işimiz zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu. Ersun Yanal 'a güveniyorum"Andre Ayew, birkaç haftadır Ersun Yanal ile çalışmaya başladıklarını dile getirerek, Yanal'ın daha önce kulüpte çalışmış ve burayı bilen bir teknik adam olduğunu hatırlattı.Ersun Yanal'ın geçmiş teknik direktörlük kariyerini incelediğini aktaran sarı-lacivertli oyuncu, şunları kaydetti:"Ersun Yanal'la konuştuğumda onun felsefesini hemen gayet iyi bir şekilde anladım. Ne istediğini ve bizi nereye götürmek istediğini gayet iyi bir şekilde anladım. Belki ilk hafta istediğini tam yapamadık ama şu anda gerek saha içi gerekse de saha dışı disiplini olsun ne istediğini biliyoruz. Bütün takımın onun talep ettiği yoldan gitmesini istiyor. Herkesin onun bizi nereye götürmek istediğini net bir şekilde anladığını düşünüyorum. Aynı zamanda bizimle çok şakalaşıyor, oyuncularla yakın ilişkiler kuruyor. Önceki hocalarımıza kıyasla farklı bir çalışma tarzı görüyoruz. Onun tecrübelerine güvenerek yolumuza devam edeceğiz. Onun bu ligdeki tecrübeleri, bizi yukarıya taşıyabilecektir. Gerçekten bu durumdan onunla beraber çıkacağımıza fazlasıyla inanıyoruz. Kendi adıma çok güveniyorum. Phillip Cocu 'yu burada tanıdım. Onun da belli bir felsefesi ve düşünceleri vardı. Ondan da farklı şeyler öğrendim ama Türkiye farklı bir yer. Onun kariyerinin de daha başarılı olacağına inanıyorum. Koeman da Cocu'dan karakter olarak farklıydı ama çalışma yöntemleri benzerdi. O da bize maçlar kazandırdı. Ama 6 ayda 3 antrenörle çalışmak biraz fazla. Ancak biz işleri iyi yapamamışız ki antrenör değişikliği olmuş. Bu takımı bu durumdan çıkarması gerekenler de bizleriz."Ganalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig ile Premier Lig arasında çok fark olduğunu vurgulayarak, İngiltere 'de taktik, Türkiye'de fizik gücünün ön plana çıktığını belirtti.