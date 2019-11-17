Ersun Yanal'a mesaj:

Takvim gazetesinde yer alan haberde; Ali Koç'un şampiyonluk dışında bir başarı kabul etmediği sezon sonunu beklediği bildirildi.



HENÜZ GÖRÜŞME OLMADI



Dirar ile sözleşme yenileyen Ozan ve Tolga ile yeni sözleşme aşamasında olan yönetimin, Yanal'a teklif götürmeyerek kendisine net bir mesaj verdiği ifade ediliyor.



TEK KRİTER ŞAMPİYONLUK



Kulübe yakın kaynaklar, F.Bahçe sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Ersun Yanal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı aksi halde yeni teklifin yapılmayacağını belirtiyor.



Ersun Yanal, bu sezon tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine kurmuş durumda.