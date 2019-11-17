Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal'a mesaj: "Şampiyonluk yoksa imza da yok"
Son Dakika Spor Ersun Yanal'a mesaj: 'Şampiyonluk yoksa imza da yok' - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'a mesaj: "Şampiyonluk yoksa imza da yok"

6 saat önce

Takvim gazetesinde yer alan haberde; Ali Koç'un şampiyonluk dışında bir başarı kabul etmediği sezon sonunu beklediği bildirildi.

Ersun Yanal'a mesaj:

Takvim gazetesinde yer alan haberde; Ali Koç'un şampiyonluk dışında bir başarı kabul etmediği sezon sonunu beklediği bildirildi.


HENÜZ GÖRÜŞME OLMADI


Dirar ile sözleşme yenileyen Ozan ve Tolga ile yeni sözleşme aşamasında olan yönetimin, Yanal'a teklif götürmeyerek kendisine net bir mesaj verdiği ifade ediliyor.


TEK KRİTER ŞAMPİYONLUK


Kulübe yakın kaynaklar, F.Bahçe sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Ersun Yanal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı aksi halde yeni teklifin yapılmayacağını belirtiyor.


Ersun Yanal, bu sezon tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine kurmuş durumda.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:43 
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