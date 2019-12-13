Ersun Yanal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ersun Yanal, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ersun Yanal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ersun Yanal, AA'nın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ersun Yanal, AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceledi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirveye giden yollar açıldı", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" fotoğraflarını beğenerek oy verdi.

Yanal, spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını oyladı.

Ali İhsan Öztürk, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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