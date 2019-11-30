Adaletli kararlar verilmediğini söyleyen Yanal, "Adalet futbol için var. Adalet yoksa, futbol da yok. Ali gider, Veli gider, Ersun gider ama bunun hesabını kim verecek? Merak etmeyin, biz bu ligde sıralamayı belirleyeceğiz." dedi.



Yanal, "Bugün futbol konuşmak istemiyorum. Bugün kural hatası vardır, değildir bunu tartışmak istemiyorum. Bugün Fenerbahçe'nin oynadığı maç tarihe geçti. Geçen hafta da yaşanıyor bu. Sonra Fenerbahçe gol atıyor maçın belki şekli değişecek. Gol atıyorsun, uzun bir süre VAR'a bakılıyor. Adalet yoksa futbol da yok, adalet varsa futbol da var. Ancak bu adalet çifte standartlı uygulanırsa o zaman sorun vardır. Ama bu yapılan ne olacak?" ifadelerini kullandı.



"SIRALAMAYI BELİRLEYECEĞİZ"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından sert açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün ne istatistik konuşacağım ne de hatalardan konuşacağım. Ekranların karşısına geçip çok rahatlıkla Fenerbahçe'yi konuşanlara da cevap vermeyeceğim. Futbol kurallarla oynanan bir oyun. Bu kurallar her takımı ilgilendiriyor. Ligde 18 takım var. Kıyasıya bir mücadele içerisinde. 1 hafta önce aynı sorunu yaşayan takım Fenerbahçe olunca standart değişiyor. Adalet varsa, futbol var. Futbolun dışında bir şey konuşmadık. Biz hesabını veririz. Futbol oynayan bir takımız. Futbol varsa, biz varız diye konuşuruz. Şu anda futbolun kurallarını uygulayan merciler, futbolun adaletini uygulayanlar çifte standart uygulamayacak. Kusura bakmayın. Geçen hafta var, bu hafta yoksa o zaman problem. O zaman maçı tekrar oynatacaksın. Bu uygulamalar, bu standartlar bir an önce yerini bulsun. Bizler başarılı oluruz, başarısız oluruz. Futbolun adaleti olmazsa futbol olmaz. Futbolun adaleti çok ince bir çizgi. Keyfi olmamak lazım. Siz pardon diyorsunuz biz diyemiyoruz. Yok böyle bir adalet. Keyfi oluyor bu işler. Bu keyfilikten vazgeçmek gerekiyor. Biz futbolun içinde olanlarız. Ben kendi kariyerim açısından her türlü temizliğin içinde varım. Belimizi doğrultalım artık böyle olmuyor. Gol geliyor iptal ediliyor. Bu biraz sulandırıldı tuhaf bir görüntü olmaya başladı. İrite etmeye başladı. Lütfen artık düzeltelim bu işi.Bugünkü oyun tarihe geçer, çok da konuşulur. Biz gereğini yapacağız. Biz Fenerbahçe'nin olması gereken çizgiyi yakalayacağız. Kimsenin bundan kuşkusu olmasın. Sıralamayı da belirleyeceğiz. Ama değirmeni öğütmeye çalışanlar adaletli olmak zorundalar" dedi.