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Ersun Yanal affediyor! Ferdi Kadıoğlu...

6 saat önce

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sezona çok iyi başladı.

Ersun Yanal affediyor! Ferdi Kadıoğlu..., System.String[]

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sezona çok iyi başladı.


Gaziantep karşısında gol attı, Başakşehir maçında galibiyeti getiren asisti yaptı. Ancak Ferdi Kadıoğlu, ilk 4 haftanın ardından bir daha şans bulamadı.


20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 26 Ekim'de Konyaspor ile oynanan U19 takımında kırmızı kart görerek ceza almıştı.


Kupadaki Tarsus ve ligdeki Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında cezasını tamamlayan Ferdi, A takıma dönebilir.


Yanal, önemli eksiklerin bulunduğu Yeni Malatya deplasmanında genç oyuncuyu yeniden kadroya alabilir.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:57 
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