Ersun Yanal, Antalyaspor'da başarılarıyla iz bırakmak istiyor Açıklaması - Son Dakika

Ersun Yanal, Antalyaspor'da başarılarıyla iz bırakmak istiyor Açıklaması

26.01.2021 14:11
Ersun Yanal, Antalyaspor'da başarılarıyla iz bırakmak istiyor Açıklaması, System.String[]

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımda başarılarıyla iz bırakan bir teknik direktör olmak istediğini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımda başarılarıyla iz bırakan bir teknik direktör olmak istediğini söyledi.

Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan Yanal, Antalya'nın futbola sonsuz olanaklar sunan bir kent olduğunu söyledi. Kentteki tesis ve alt yapı organizasyonlarının Avrupa'da bile zor bulunduğunu belirten Yanal, hedeflerinin nasıl "Madrid" denilince Real Madrid akla geliyorsa "Antalya" denilince de Antalyaspor'u akıllara getirmek olduğunu kaydetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpte iz bırakmak için göreve başladığını vurgulayan Yanal, "Çalıştığım her kulüpte bu izleri bıraktım. Mesela Fenerbahçe'de tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşadık. A Milli Takım tarihinin en yüksek puan ortalamasına ulaştık. Denizlispor, Ankaragücü, Vestel Manisaspor, Gençlerbirliği'nde de güzel günler geçirdik. Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu gibi altın gençleri kazandırdık. Geriye dönüp baktığımda 50'nin üzerinde gencin kariyerine yön verdiğimizi görüyorum. Antalyaspor'da da böyle bir iz bırakmak istiyorum. 'Ersun hoca dönemi' diye anılan ve hep hatırlanan bir dönem." şeklinde görüş belirtti.

Akdeniz ekibinde yazmak istedikleri yol hikayesinde sadece futbolcuların olmaması gerektiğini anlatan Yanal, kentte sinerji oluşturmayı istediklerini dile getirdi.

Hakemlerle ilgili zaman zaman eleştiri yaptığını anımsatan Yanal, şu görüşlerini aktardı:

"Bir hakemin, yarım saniyeden daha kısa sürede olan bir olayı süzememesi doğaldır. Tepki göstersek de kabullenmek durumundayız ama elinizde bunu sıfıra indirebilecek bir teknoloji var ve halen hatada ısrar ediyorsanız durup düşünmek gerekir. Bizler nasıl bir hafta boyunca tüm benliğimizle bir 90 dakikaya odaklanıyorsak, hakemlerden de isteğimiz fiziken, ruhen ve aklen sahada olmaları. Zaten bu gerçekleştiği anda sorun da ortadan kalkacaktır. Yetenek ve liyakat bence her başarının sonucunu belirliyor. İşte biz sanırım burada hata yapıyoruz. Hakemler öyle bir liyakatten geliyorlar ki, futbolun içinden değiller ve futbol insanı olamıyorlar. Bizim sahip olduğumuz hiçbir duyuya sahip değiller."

Yanal, "İstanbul takımı ile Anadolu takımı çalıştırmak arasında bir fark görüyor musunuz?" sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Denizlispor, Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Manisaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve şimdi de Antalyaspor. Çalıştığım gençlerin vitrine çıkması, bu gençlerin transferinden kulübün önemli gelirler elde etmesi, kariyer rekorları ve daha niceleri. Fakat bir İstanbul ekibinde görev yapıyorsanız tek başarı kriteriniz vardır o da şampiyon olmak. Bu da tüm ekip üzerinde müthiş bir gerilim yaratıyor. Anadolu takımlarında bu gerilimden nispeten uzak yaşıyor ve gerçek hedeflerinize başlayabiliyorsunuz."

Futbolda sabırsızlığın uzun vadeli planlar yapılmasına engel olduğunun altını çizen Yanal, şunları kaydetti:

"Bir yıl sonrasını düşünüyorsan pirinç ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüzyıl sonrasını düşünüyorsan eğer insan yetiştir.' şeklinde Çin atasözü var. Vestel Manisaspor'da Arda Turan, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan, Yiğit Gökoğlan, Ufuk Ceylan, Sezer Öztürk, Uğur İnceman gibi gençlere kariyer yolu açmasaydık, sadece pirinç ekmiş olacaktık. Ama yaşları 18-19 olan bu saydığımız oyuncular gün geldi Türk futbolunun en iyi futbolcuları oldular. Hep odağımız insana yatırım oldu. Sadece skor kazanmaya odaklı olmak, makyavelist bir felsefe ortaya koyuyor. Bu felsefe futbol sahasını savaş meydanı haline getirip, yok olmasına, yeteneklerin kullanılamamasına yol açıyor."

Teknik direktörlük kariyerinde 700 maçı geride bıraktığını ifade eden Yanal, bir teknik adam için en güzel şeyin yetiştirdiği bir oyuncunun Avrupa'ya gittiğinde kendisine teşekkür etmesi olduğunu vurguladı.

Ekip olarak sürekli yeni teknolojileri takip ettiklerini belirten Yanal, "Bizler böylesine bir gelişim içerisindeyken ve sürekli oyunun içerisindeyken futbolun değişen oyun kuralları içerisinde de aktif olarak rol olmak istiyoruz. En azından ben, göreve hazır olduğumu buradan açıklıyorum. Sadece yönetenlerin değil oynayanlar ve oynatanların da söz sahibi olduğu bir sistemin kurulmasının, futbola yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ersun Yanal, Antalyaspor, Manisaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ersun Yanal, Antalyaspor'da başarılarıyla iz bırakmak istiyor Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kadınların vazgeçemediği topuklu ayakkabılar 'doğurganlık' mesajı mı veriyor? Bilim dünyası son noktayı koydu Uludağ'da parti görüntüleriyle büyük tepki çeken tesis kapatılıyor Ali Akman, Avrupa'da en çok gol atan 20 yaş altı futbolcu oldu Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında
Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi         
14:10
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi         
13:13
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi         
13:05
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Otelin 8. katından düşerek can veren genç kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı Otelin 8. katından düşerek can veren genç kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Can kurtarmaya giden itfaiyeci yaşam mücadelesi veriyor! Feci kaza anbean kamerada Can kurtarmaya giden itfaiyeci yaşam mücadelesi veriyor! Feci kaza anbean kamerada         
11:33
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül         
11:24
Türkiye'nin gururu tabancalar Amerika'da satışa çıkıyor Türkiye'nin gururu tabancalar Amerika'da satışa çıkıyor         
11:13
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 14:20:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal, Antalyaspor'da başarılarıyla iz bırakmak istiyor Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei