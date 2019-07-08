Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Ersun Yanal basın mensuplarıyla bir araya geldi

49 dakika önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarıyla barbekü partisinde bir araya geldi.

Ersun Yanal basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarıyla barbekü partisinde bir araya geldi. Yanal daha sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Futbol A takımı ve U19 takımı bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Basın mensuplarının da katılım gösterdiği yemekte Teknik Direktör Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, gazetecilerle uzun süre sohbet etti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Düzce, Spor
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