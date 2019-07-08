Ersun Yanal basın mensuplarıyla bir araya geldi
49 dakika önce
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarıyla barbekü partisinde bir araya geldi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
Teknik Direktörü Ersun Yanal
, basın mensuplarıyla barbekü partisinde bir araya geldi. Yanal daha sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Düzce Topuk Yaylası
'nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Futbol
A takımı ve U19 takımı bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Basın mensuplarının da katılım gösterdiği yemekte Teknik Direktör Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı
, gazetecilerle uzun süre sohbet etti. - DÜZCE
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