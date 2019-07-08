Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal, basın mensuplarıyla buluştu
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Ersun Yanal, basın mensuplarıyla buluştu

1 saat önce

Mustafa AKIN - DÜZCE / DHAYeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Futbol A Takımı ve U-19 Takımı, mangal partisinde bir araya geldi.

Ersun Yanal, basın mensuplarıyla buluştu, System.String[]

Mustafa AKIN - DÜZCE/ DHA

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Futbol A Takımı ve U-19 Takımı, mangal partisinde bir araya geldi.
Basın mensuplarının da katılım gösterdiği yemekte teknik direktör Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, basın mensuplarıyla uzun süre sohbet etti.

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Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Futbol, Spor
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