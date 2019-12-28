Ersun Yanal basın toplantısını erteledi! Tarihi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal basın toplantısını erteledi! Tarihi... - Son Dakika Spor

Ersun Yanal basın toplantısını erteledi! Tarihi...

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa, "Fenerbahçe teknik direktörsüz kazandı.

Ersun Yanal basın toplantısını erteledi! Tarihi..., System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa, "Fenerbahçe teknik direktörsüz kazandı. Gerekli açıklamayı hafta içinde yapacağım" demişti.


Yanal, yoğunluk nedeniyle basın mensuplarıyla bu hafta bir araya gelemedi. Ancak tecrübeli teknik adamın, açıklama konusunda geri adım atmadığı kaydedildi.


Ersun Yanal, 5 Ocak'ta başlayacak olan Belek Kampı'nda gazetecilerle bir araya gelerek merak edilen her şeyi anlatacak.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Ersun Yanal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu Ersun Yanal ve Damien Comolli kavga iddialarını yalanladı Max Kruse, Loris Karius ve Fırat Aydınus O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek

Son Dakika Haberleri
19:04 Max Kruse, Loris Karius ve Fırat Aydınus O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek - Son Dakika Spor
19:00 Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor
18:57 Cesar Grup Ümraniyespor 1-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika Spor
18:56 Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor
18:50 Maçın ardından - Son Dakika Spor
17:30 Ersun Yanal ve Damien Comolli kavga iddialarını yalanladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:06:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal basın toplantısını erteledi! Tarihi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]