Süper Lig'de 15. hafta maçında Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.



"ZARAR VERMESİNE MÜSAADE ETMEM"



Takımın yenilgiye tepki gösteremediğini dile getiren Yanal, "Bizim tepkisizliğimizden dem vuracağım. Evet, ben suçluyum. Oyuncuların tepkisizliği olamaz. Bunu öğretememişiz, bu tepkisizliği kabul edemem. Ben ve bizim gibi çalışanlar da başta olmak üzere, kimsenin Fenerbahçe'ye zarar vermesine müsaade etmem." şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ BAŞKA"



Ersun yanal sözlerini "Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklüktür, birçok şeyi yaparak bunu zaten gösteriyoruz. Her türlü reaksiyonu göstererek geri dönüş yapabilir. Diğer takımlar da puan kaybedecek. Tepkiyi göstermemek altı çizilecek sorun." ifadeleriyle tamamladı.



