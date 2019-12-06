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Ersun Yanal: "Biz hep birlikteyiz"

6 saat önce

Takım olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Biz hep birlikteyiz.

Ersun Yanal:

Takım olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Biz hep birlikteyiz. Mutluyuz. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Biraz güven, biraz destek, biraz da mücadelenin hatırına omuz vermek bizi zirveye taşıyacak" dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Sözlerime çok eleştirdiğimiz istatistiklerle başlayayım. Bugün yüzde 30'a yakın şut, ilk yarı yüzde 86 civarı bir oyun. Yine yüzde 90'a yakın pas oyunu, birçok gol pozisyonu var. Bugün 3.5 üzerine çıkan bir gol beklentisi var. O iki golü de yememeliydik. Net gol pozisyonu 8, rakip ceza sahasına giriş, oyun iştahımızda da bunların aynısını görüyoruz. Ama kaybettiğimiz maçlarda da çok farklı değildi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek bunları konuşmuyorduk. Bazı oyuncuların elbette performanslarından memnun değiliz. O ritmi yakalayamadılar ama yakalayacaklar. O zaman takım olarak farklı boyuta geçeğiz. En önemlisi biz hep birlikteyiz. Mutluyuz. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Biraz güven, biraz destek, biraz da mücadelenin hatırına omuz vermek bizi zirveye taşıyacak" şeklinde konuştu.

"ADİL RAMİ'DEN BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

Adil Rami'nin Serdar Aziz'in yerine niye tercih edilmediğinin sorulması üzerine Yanal, "Oyuncu değişikliğindeki tarzımız orta stoper almak tarzı değil. Orada biz ofansif hamle düşündük. Ofansif hamlede ya Deniz ya Ferdi olacaktı. Çünkü savunma yapabilecek oyuncularımız var. İyi hücum yapan oyuncularımıza da savunma yaptırarak daha iyi hücum yapmalıyız. Rami geçen salı oyununu oynadı, iyiydi. Performans beklentimiz devam ediyor. Kontratında oynama maddesi yok" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun sarı-lacivertli kulübün devre arasında teknik direktör değişikliği düşündüğü yönünde haberler çıktığını dile getirmesi üzerine Ersun Yanal, "Burada futbol konuşsak daha iyi olur. Biz futbolun dışına çıkmayı seviyoruz. Ben kulübün içindeki teknik direktörüm. Bunu kulübün içindeki sorumlulara sorun" diye konuştu.

(Uygar Aydın - Oğuzhan Ort/İHA)

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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