Ersun Yanal, Bodrumspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika

Ersun Yanal, Bodrumspor'u Ziyaret Etti

17.11.2020 17:25

- Ersun Yanal, Bodrumspor'u Ziyaret Etti Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile geçen hafta 3.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ersun Yanal, Bodrumspor tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi.

- Ersun Yanal, Bodrumspor'u Ziyaret Etti

MUĞLA - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile geçen hafta 3.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ersun Yanal, Bodrumspor tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Bodrumspor A.Ş. hisselerinin büyük çoğunluğunu alan, Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası işadamı Fikret Öztürk de yer aldı.

Kulübün Gümbet Mahallesi'ndeki tesislerde gerçekleşen ziyarette Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Asbaşkan Fatih Öztarakçı ve Genel Sekreter Hüseyin Gözütok ve geçen hafta yeşil beyazlılarla 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Tahsin Tam da vardı.

"Bodrumspor'u Antalyaspor ile birlikte düşünüyoruz"

Ziyarette futbolculara yönelik bir konuşma yapan işadamı Fikret Öztürk, yaklaşık bir ay önce Bodrumspor hissesinin büyük çoğunluğunu aldığını hatırlatarak, "Biz zaten önceden bazı hazırlıklarımızı yapıyorduk. Yukarıdaki tesisimizi hazırladık. İnşallah bu maçtan sonra yavaş yavaş oraya taşınacağız. Bizim görevimiz maaşları ve primleri zamanında ödemektir. Sizin göreviniz sahada başarılı olmaktır. Bunun için herkesin görevini yapması gerekir. Biz Bodrumspor'u Antalyaspor ile birlikte düşünüyoruz. Burada iyi oynayanlar bir devre iyi oynadığı zaman ikinci devre Süper Lig'de Antalyaspor'da oynayabilir. Oradan buraya, buradan oraya oyuncu transferlerimiz çok olacak. Biz 2-3 yıllık değil, devre devre bu işi götüreceğiz. Amacımız Bodrum'a yakışır bir Bodrumspor kulübü kurmak. Hem 1. Lig'e çıkmak, hem kolej takımı olması. Bu açıdan elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocalarımıza her türlü yetki ve sorumlulukları verdik. Her hafta Antalya'dan gelecek bir yönetici sizi izleyecek. Sevabıyla günahıyla siz de biz de katlanacağız. Kazandığınız zaman priminizi alacaksınız, kaybettiğiniz zaman da priminizi ödeyeceksiniz. O açıdan sizlerden beklentilerimiz büyük" dedi.

Ersun Yanal: "Bizim ekipten sizlerle ilgili farklı raporlar gelecek"

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Bodrumspor ile Antalyaspor'un iki ilişkili kurum olduğunu ifade ederek, "Bizler sizlerle alakalıyız, ilgiliyiz. Buradan oraya, oradan buraya her zaman rotasyonun olması gerektiği için buradayız. Biz devamlı burada olacağız. Bizim ekipten sizlerle ilgili farklı raporlar gelecek. Sizlerle plan program dahilinde sık buluşmaya gayret edeceğiz. Bodrumspor'u güzel bir gelecek bekliyor. Burada bize düşen iş bunu hızlandırmak. Başarıyla hızlandırmak. Eğer biz bu başarı hızını çabuklaştırabilirsek ne mutlu. Zor bir iş yapıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Önemli bir misyonu temsil ettiğimizi hiçbir zaman unutmayalım" diye belirtti.

Kulüp Başkanı Rıza Karakaya da Bodrumspor'u amatör liglerden 2. Lige çıkardıklarını hatırlatarak, "İnşallah Fikret Başkanımın ve Öztürk ailesinin destekleriyle daha ileri liglere gideceğiz. Ayrıca Ersun hocamız da bizim için şans oldu. O da Bodrumlu. Bodrum'un eniştesi aynı zamanda. Ersun hocamın da orada olması bize güç verecek. Buradaki futbolcu kardeşlerimin şevkini arttıracak. Biz de Bodrumspor'u en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

Takımın teknik direktörü Tahsin Tam, Ersun Yanal ve Fikret Öztürk'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ersun Yanal, Bodrumspor'u Ziyaret Etti
Ersun Yanal, Bodrumspor'u Ziyaret Etti
Ersun Yanal, Bodrumspor'u Ziyaret Etti
Ersun Yanal, Bodrumspor'u Ziyaret Etti

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Antalyaspor, Ersun Yanal, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ersun Yanal, Bodrumspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aziz Yıldırım'ın Düzce'de adının verildiği caddeye tabela asıldı ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı Feci kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Karantinadaki baba, zihinsel engelli oğlunu kendisine kemerle vurması nedeniyle bıçaklamış Otomobilinin içinde ölü bulunan şahıs, eski ortağı tarafından kredi borcunu ödemediği için öldürülmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti
Şarkıcı Bulut Duman hakkında Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı         
17:52
Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı         
17:32
Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım         
17:21
Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:37
Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi         
16:11
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler         
15:26
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı         
14:51
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 18:35:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal, Bodrumspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei