Ersun Yanal: Böyle mücadele ettiğimiz sürece en büyük şampiyonluk adayı biziz

"Fenerbahçe her zaman büyük taraftarı ile sahada kalacak"

"Ferdi daha da gelişecek"

"Genç oyuncu yetiştirmek için zamanımız yok, şampiyon olmak zorundayız"

"Başkanımızın açıklamaları ile her tarafta mücadele devam ediyor"

"Tolga her bölgede oynayabilen bir oyuncu"

"İhtiyaçlarımız için çalışmalarımız devam ediyor"

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK/ - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Rakibi oynatmayacak kadar fazla sayıda top kazanımı oldu. Oyuncularımı, oyun disiplini ve iştahlarından dolayı tekrar tebrik ediyorum. En büyük hak onların. Böyle mücadele ettikleri sürece en büyük şampiyonluk adayı biziz, Önümüzde daha çok yol var" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Elazığ 'da yaşanan depreme değinerek başlayan Ersun Yanal, "Maç öncesinde acı bir durum yaşadık. Yüzde 80'i deprem bölgesi olan ülkemizde, maalesef Elazığ ve bölgesinde yaşanan bu durum bizi derinden üzdü. Futbolun önceliğimiz olmadığı bu haftada, bu üzüntüyle buradaydık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Umarım gerekli önlemler alınır ve can ve malımızın korunması için yeni çalışmalar olur. Biz Fenerbahçe olarak bu konuda gerekeni yaparak gerekirse Elazığ'a gidip burada vatandaşlarımızla bir araya da gelebiliriz. Bu benim düşüncem. Bugüne gelince, 52, 55 arasında ceza sahası içinde topla buluşmamız var. Yüzde 60'ya yakın topla oynama var. Takımımızın şampiyonluğu hak edecek oyun temposuyla rakibine karşı koydu. Rakibi oynatmayacak kadar fazla sayıda top kazanımı oldu. Oyuncularımı, oyun disiplini ve iştahlarından dolayı tekrar tebrik ediyorum. En büyük hak onların. Böyle mücadele ettikleri sürece en büyük aday biziz, Önümüzde daha çok yol var. Rakibimiz çok önemli bir ekip. Bizden sonra yaklaşık 1 devre mağlup olmadılar ve tekrar bize yenildiler. Bariz üstünlükle kazandığımız için tekrar oyuncularıma teşekkür ediyorum. Birçok zorlukları hep birlikte bir bütün olarak, beraber bir güç birlikteliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir engel bize müdahale edemeyecek" diye konuştu.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN BÜYÜK TARAFTARI İLE SAHADA KALACAK"

Önlerinde zorlu maçlar olduğunu belirten Ersun Yanal, "Bizim de sıkıntılarımız var ama bizim sıkıntılarımız saha değil. Biz sahada gücümüzü ortaya koyarak, başkanımıza ve yönetimimize destek olabiliyoruz. Fenerbahçe her zaman büyük taraftarıyla birlikte sahada kalacak ve buna özen göstermeye çalışacak. Dışarıda yaşanan kaosa karşı da destek olacak olan bizleriz. Bu birlikteliği sağlamalıyız. Trabzon maçı da iptal oldu, bence doğrusu da buydu. Böyle bir durumda maç oynamak olmazdı. Biz her zaman futbolun ve futbolumuzun gücünü kullanıp rakiplerimizi geçmeye çalışacağız. Nisan ayına daha çok var. Kadromuz belli. Herkesi en verimli şekilde kullanmak ve verim almak zorundayız. Türkiye Kupası geliyor ve zorlu maçlarımız var. 1 hafta boyunca kaptanımız sahadaydı ve sahada kaldı. Bundan sonraki maçlarda da oynayacak. Bütün oyuncularımızı en iyi şekilde kullanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FERDİ DAHA DA GELİŞECEK"

Ferdi Kadıoğlu 'nun zamanla çok daha iyi olacağını vurgulayan Ersun Yanal, "Böyle büyük takımlarda genç oyuncuları kazanmak ve kalıcı hale getirmek oldukça zor. Hem şampiyonluğa hem her maçı kazanmaya hem genç oyuncu kazanmaya oynayacaksınız. Ferdi'yle diyaloğumuz çok iyi. Çok beğendiğim, yeteneklerini geliştirmek için konsantre olmuş bir kişiliğe sahip. Ferdi daha da gelişecek, problem çözmeyi de öğrenecek. Bir de şu var, herkes bir 11'e odaklanıyor. Biz 11 kişi değiliz ki. Birisi dinlenecek, diğeri oynayacak. Deniz her maçta oynuyor, Emre her maçta oynuyor. Bu çok merak ediliyor. Bunu konuşmak istiyorum. Fenerbahçe gibi takımlarda, baskılı oynadığı, problem çözmeye yönelik eylemlerin olduğu yerlerde bu oyuncuların kaybolmaması gerekiyor. Bugün Max Kruse bir problemi çözdü. Ferdi'nin de bu yetenekleri var ve kullanması için zamana ihtiyacı var. Eleştirilere saygı duyuyorum ama hayatında bir tane oyuncu kazanmamış adam hikaye yazıyor" şeklinde konuştu.

"GENÇ OYUNCU YETİŞTİRMEK İÇİN ZAMANIMIZ YOK, ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ"

Şampiyon olmak zorunda olduklarını söyleyen, Yanal, " Jailson sezon başından bu yana özel bir performans sergiliyor. Bireysel hatalardan yediğimiz gol oranı 6 maçta yüzde 60'tı. Jailson'un bu bölgede oynaması için onu ikna etmemiz gerekiyordu. Şu anda çok motive. Bu bölgede oynamak için yetenekleri çok uygun ve gün geçtikçe daha iyi olacak. Fenerbahçe genç ve yetenekli bir oyuncuyu geleceğe hazırlayacak. Biz çok hızlı ve acele hareket etmek için bunları yapıyoruz. Genç oyuncu yetiştirmemiz için zamanımız yok, şampiyon olmak zorundayız. Ama Fenerbahçe'de yetenekli, doğru karakterli iyi oyuncular var. Eksiklerimiz var ama bu eksikleri giderdiğimiz zaman çok farklı olacağını da hep beraber görüyoruz" dedi.

"BAŞKANIMIZIN AÇIKLAMALARI İLE HER TARAFTA MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

Tolga Ciğerci 'ye sahip çıktıklarını belirten Ersun Yanal, "Biz yeni kurulmuş bir takımız. Geçen seneden bu yana baktığınızda ve oynayan oyuncu sayısına bakınca birçok oyuncumuz yoktu. Dirar ve Isla zaman zaman oynuyordu ki, onlar da yedek kalıyordu. Orta sahada Ozan yoktu. Göçmen kuş gibi yazın gelip kışın gidiyordu ama kalıcı oldu, yuvayı yaptı. Vedat yeni oyuncu, Ferdi genç oyuncu. Ben geldiğimde Ferdi hiç oynamamıştı, kadroya almıyorlardı şimdi de beni suçluyorlar niye oynatmıyorum diye. Deniz yeni. Tolga sakattı. Kapının önüne bırakmışlar çocuğu, biz sahip çıkıp büyük maceralarla adamı futbola döndürdük. Oynamayan, çok süre almayan yeni oyuncularımız var. Bu takım, takım olma yolunda önemli adımlar attı. Sanıyorum Kruse de performansını artıracaktır. Bir problem yaşamıştı. Oynamadığı zaman da ateş etmeye hazırız, saldırıya başlıyoruz. Bugün iyi performans sergiledi ve herkes övüyor. Önümüzde kupa maçları var, lig var. Yönetimimiz ve başkanımız net açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarla her tarafta mücadele devam ediyor. Fenerbahçe'nin mücadelesine katkıda bulunmak bizim için sahada gerçekleşecektir. Nitelikli keyif veren bir takım olmak, taraftarımızın sevdiği oyun da geldiğinde büyük güç katıyorlar, bunu hissediyoruz. Çok güçlü takımlar var, sürpriz takımlar var. Bunu her oyuncuda devam ettirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"TOLGA HER BÖLGEDE OYNAYABİLEN BİR OYUNCU"

Tolga Ciğerci'nin performansını da değerlendiren deneyimli teknik adam, "Sonuç alıyorsak haklıyız, almıyorsak haksızız. Tolga her bölgede oynayabilen bir oyuncu. Her yerde kullanabiliyorum. O da hiç itiraz etmeden her mevkide sonuna kadar mücadelesini yapıyor. Ofansif ve defansif yönünü birlikte kullanacağımız maçlarda o da performansını iyi taşıyor" açıklamalarında bulundu.

"İHTİYAÇLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Yanal, "Bu hafta büyük bir ihtimalle, başkanımızın önderliğinde yapılacak bir toplantı olacak. Çalışıyoruz. İhtiyacımız olan katkıyı mutlaka yapmak istiyoruz. Ama imkan ve şartların iyileştirilmesiyle olacak bunlar. Müracaatlar var. Ama dünyanın da sonu değil. Biz çıkıp her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Yönetimimize destek oluyoruz, onlar da bize destek oluyor. Biz sahadaki işimize odaklandık" ifadelerini kullandı.

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Ersun Yanal'ın açıklamaları