Ersun Yanal: "Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal: 'Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil' - Son Dakika Spor

Ersun Yanal: "Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil"

6 saat önce

Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında avantajlı bir sonuç elde eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça değinmedi.

Ersun Yanal:

Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında avantajlı bir sonuç elde eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça değinmedi. Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle maçla ilgili konuşmayan Yanal, "Bugün maalesef Van'da yaşanan olay ülkemizi üzdü. Bugün futbol konuşmak isterdik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Öncelikle valimize ve emniyet güçlerimize teşekkür ederim. Bizi ağırladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil. Derinden yaralandığımız bir gün yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.


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Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Ersun Yanal, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49 
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