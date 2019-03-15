Ersun Yanal: "Bugün Ritmi Yakalayamadık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor maçının ardından konuştu. Sivasspor karşısında bir türlü ritim yakalayamadıklarını ancak kazandıklarını söyleyen Yanal, Fenerbahçe'nin önümüzdeki yılı şampiyon olarak tamamlayacağına dikkat çekerek, "Önümüzdeki sezonun şampiyonu Fenerbahçe için her türlü planı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1 kazanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yanal, "Oyunun ilginç anları var. Benim göreve geldiğim günden bu yana, oyundan ve performanstan en uzak maçımızı oynadık. Bugün futbol oynamadık ama kazandık. Kazanmak da önemli bir eşiktir bizim için. Geriye kalan maçlarımızı kazanarak gitmek adına da güzel bir sonuçtu. Geriye düşüp hemen cevap vermemiz güzeldi. Dağınıklığı toparlayıp maçın sonunu getirdik. İyi futbol oynayıp kaybettiğimiz ya da berabere kaldığımız maçları bugünkü gibi kazansaydık belki bu durumda olmayacaktık" dedi.



"Önümüzdeki sezonun şampiyonu Fenerbahçe"



Galibiyeti getiren Mehmet Ekici'nin tamamen iyileştiğine dikkat çeken Ersun Yanal, "Teknik sebepten dolayı ikinci yarıda girdi oyuna. Oyunu bütün halde oynayamadık. Rize maçında belirli dakikalarda iyi oyunumuz vardı. Bugün Rize maçından da kötüydük. Birbirinden kopuk, ritmi yakalayamayan bir takım vardı. Skor geçişlerini iyi yaptık. Rakibe akan oyunda şans vermedik. Bugün koordinasyonu bozuk bir oyunla maça başladık. Kopuk oynayınca ikinci top sorununu yaşıyorsunuz. Kompaktlığı sağlayamadık. Kolay bir yerden geçmiyoruz. Takımımızı nasıl hazırlayacağımızı planladık. Önümüzdeki sezon şampiyonu Fenerbahçe için her türlü planın yapıldığı bir evredeyiz" diyerek sarı-lacivertlilerin önümüzdeki yıl ligi zirvede tamamlayacağını iddia etti.



"Kulübün duruşu ve benim duruşum belli"



Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'den ayrılacağı iddialarıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Ersun Yanal, "Biz işimize bakıyoruz. Yapacağımız planlar var. Maçlar izleniyor, antrenmanlar devam ediyor, takıma kazandıracağımız oyuncularla ilgili çalışmalar sürüyor. Kulübün ve benim duruşum belli. 1 maçla sehpaya çıkarıp 1 maçla aşağıya indirmeyelim. Bizim beklentilerimiz belli, kulübün beklentileri belli. Şu anda bunları konuşmak benim gündemimde değil. Sonuçlar bazen eksiliyor, bazen artıyor. Bu sezonu en iyi nerede bitiririz diye düşünüyoruz" diye konuştu.



"Doğru planlamayla ortak karar alınmalı"



Yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hızlı verilen kararın olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Yabancı sınırlanması çok uzun bir platformda tartışılması gerekiyor. Bunların kriterleri olmalı, senelere bölünmeli. Bu kadar basit bir iş değil bu ama bir anda çıktı. Raporlar var. 6.7 yabancı oyuncuyla oynandığı söyleniyor. Bu ortalamada oynanan ve 99 oyuncunun sözleşmesinin bittiği, bir anda başlanabileceği söyleniyor. Böyle hızlı bir kararın sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Bu kadar hızlı alınacak kararlar değil. Bu kararlar neye göre yapılıyor. Bu kadar güçlü bir ekonomide, 'Hadi yapalım' demekle yapılmamalı. Futbol paydaşları bir araya gelmeli. 'Tamam hadi serbest bıraktık' ya da 'Tamam engelleyelim 6 olsun' demekle olmaz. Altyapılar için planlama yok, denetleme yok, birçok konu var. 2002 yılında Almanya bu işi yapmak için ciddi planlamalar yaptı, yine de yapıyor. Buna ihtiyacımız var. Bunun içinde medya var, kulüpler var, kulüpler birliği var. Ama 6+2+2'nin bizi çok mutlu ettiğini söyleyemeyiz. Bu çok hızlı alınmış bir karardı, şimdi daha hızlı bir kararla yine zarar ediyoruz. Doğru planlamalarla ortak karar alınması zorunludur" açıklamasında bulundu.



"Bazen dahi oluyorsun bazen başka bir şey!"



Maç içinde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle ilgili olarak konuşan Ersun Yanal, "Bazen planladıklarım tutuyor bazen tutmuyor. Bir maçta oyuncu değiştiriyorsun dahi oluyorsun, bir maçta değiştiriyorsun başka bir şey oluyorsun. Mehmet Ekici iyi bir hamle oyuncusu. Kötü bir sakatlık geçirdi. Form tutmak üzereyken Kayseri'de sakatlandı. Şimdi geliyor. Bugün de önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Çok zor bir pozisyonda zor bir gol attı. Frey'in kasıklarında pubis ve fıtıkla ilgili sorunlar vardı. Ağrılarına dayanamadığı için 2 gündür bizden ayrı. Pazartesi günü bir operasyon daha geçirecek ve 2-3 hafta sonra takımla çalışmalara başlar" dedi.



"Jailson, Fenerbahçe'ye hizmetlerde bulunacaktır"



Bugün savunmanın geriden oyun kurma konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyerek sözlerini sürdüren Ersun Yanal, "Biz aslında geriden oyun kuran bir takımız. Bugün bu ritmi tutturamadık. Böyle olunca da hatalar başladı. Yoksa savunmadan oyun kurma konusunda iyi takımlardan birisiyiz. Başakşehir maçında bunu iyi yaptık, Beşiktaş maçında 20. dakikadan sonra bunu iyi başardık ama bugün ritmi tutturamadık" dedi.



Jailson'un yedek kalmasıyla ilgili eleştirileri de yanıtlayan Yanal, "Jailson konusunda bir takım konuşmalar var. Bizim oyuncumuz ve zaman zaman da kullanıyorum. Genç bir oyuncu, bu sene takıma katıldı. Takıma katıldığı dönemde de maçlar başlamıştı. Önünde bir süreç var, Fenerbahçe'nin de durumu belli, bize hazır oyuncu lazım. O da ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'ye hizmetlerde bulunacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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