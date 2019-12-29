Ersun Yanal: "Bugün skor kazandı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal: 'Bugün skor kazandı' - Son Dakika Spor

Ersun Yanal: "Bugün skor kazandı"

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, "Daha iyi oynadığımız maçlar vardı.

Ersun Yanal:

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, "Daha iyi oynadığımız maçlar vardı. Bunları da kazanabilirdik. Bugün skor kazandı" dedi.


Karşılaşmanın ardından basın açıklaması yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha iyi oynadıkları fakat kaybettikleri maçlar olduğunu dile getirerek, "Kaybettiğimizde iyi oynadığımız maçlar vardı bunları kazanabilirdik. Bugün skor kazandı. Bizim çok daha iyi oynadığımız oyunlarımız var. Böyle oyunlarda kazanamadık. Oyun içerisinde sert bir maç oldu. Fenerbahçe ile oynamak çok zor. Biz oynamaya pozitif yolla devam edeceğiz. Biz de futbolun temsilcisi olarak en doğrularını yaparak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi!
Trabzonspor taraftarlarından Ünal Karaman'a destek Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var

Son Dakika Haberleri
01:55 Mbaye Diagne'den Galatasaray'a geri dönüş sinyali! - Son Dakika Spor
01:40 Manchester City 2-0 Sheffield United - Son Dakika Spor
01:10 Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular! - Son Dakika Spor
00:00 Aykut Kocaman: "Kırım, kesim devam ediyor" - Son Dakika Spor
23:58 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var - Son Dakika Spor
23:41 Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 03:49:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal: "Bugün skor kazandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]