Ersun Yanal: "Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum" - Son Dakika

Ersun Yanal: "Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum"

29.11.2020 17:06

- Ersun Yanal: "Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-2 beraberlikle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

- Ersun Yanal: "Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum"

ERZURUM - FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-2 beraberlikle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında BB Erzurumspor - FT Antalyaspor mücadelesi 2-2 eşitlikle sona erdi. Antalyaspor Teknik Direktörü ErsunYanal, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Yanal, "Kendi özelimizde Antalyaspor adına bizim bir 11'imiz var. Bundan sonra hep 11'imiz olacak ilk 11'imiz olmayacak. Sakatlık ve Covid-19 dan dolayı, süregelen problemlerden dolayı da 9 oyuncumuz bize katıldığında rekabet ortamı, hamle aşaması daha fazla olacak. Bugün de son dakikalarda özellikle hücumda hamle şansını yapmak çok isterdik. Ama imkanlarımız olmadı. Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

"Biz hata yaptığımızda işimizden oluyoruz bakalım hakemlere ne olacak"

Maçta öne geçtiklerini ama skoru artıramadıklarını ifade eden Yanal, "Biz öne geçtik, skoru artırabilirdik. Arttıracağımız pozisyonları yakaladık ama skoru üretemedik. Sonra oyunun hatalar oyunu olduğunu unutmamız gerekiyor. Kendimize yönelik eleştirimiz bu. Bugün hata yaptık ve son dakikada yediğimiz golle de hatayı rakibimiz affetmedi ama bence hakem de affetmedi hatayı. Çok güzel bir çalım yedik orada. Faulden başlayan ki faul değildi orada. Bu teknoloji niye icat edildiyse mikronlarla ölçebiliriz aslında ama mikronlarla ölçmekte biraz problem oldu herhalde. Onlarda buzlu zeminde kaydı, hata yaptılar. Bu teknolojinin bol olduğu bir yerde bu türlü hataları biz yaptığımızda işimizden oluyoruz bakalım hakemlere ne olacak" şeklinde konuştu.

Ersun Yanal: Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum
Ersun Yanal: Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum
Ersun Yanal: Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum
Ersun Yanal: Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Antalyaspor, Ersun Yanal, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ersun Yanal: 'Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum' - Son Dakika Spor


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