Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, iyi hazırlandıkları maçta istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

Tokatlı, maçın ardından düzenlen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Bu mutluğun en önemli nedeninin özellikle ilk yarıdaki oyundan kaynaklandığını anlatan Tokatlı, şöyle konuştu:

"İkinci yarı biraz daha kontrollü oynamaya çalıştık. Amacımız istediğimiz sonuca ulaşmaktı. Neticesinde ikinci yarıda bulduğumuz gollerle de 4 farklı galibiyet elde ettik. Bunun için çalışmıştık. Her şey istediğimiz gibi gitti. Bunun için oyuncularımızı, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi kutluyoruz. Yarın da bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız maç için daha yüksek konsantrasyonla hazırlanacağız."

"Bu yıl da final oynamak istiyoruz"

Hafta içi Fraport TAV Antalyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez daha karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Tokatlı, "Aynı ciddiyetle ve daha fazla konsantreyle oyuncularımızın motivesini sağlayarak kupa maçına hazırlanacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da final oynamak istiyoruz. Kaliteli bir takımız ve bunu da sahaya yansıtıyoruz. Yansıtmaya da devam edip, final oynamak istiyoruz." dedi.

Ersun Yanal: "Bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise maçta daha iyisini yapabileceklerini ifade etti.

İyi sonuç için disiplin ve oyuna sadakatin çok önemli olduğunu vurgulayan Yanal, şunları kaydetti:

"Bizi kendi oyunumuz dışında hiçbir şey etkilememeli. Bizim oyun dışında etkilendiğimiz konular oldu. Özellikle maçın hakeminin tutumundan kaynaklanan ve ona benim ve oyuncularımın takıntısı, bizi oldukça oyunun dışına çekti. Buna izin vermememiz gerekiyordu ancak maalesef bunu yaptık. Diğer taraftan rakibimizin sert oyunu ve mücadelesine karşılık vereceğimiz birçok pozisyon varken, maalesef dağınıklığımız yüzünden bunu yapamadık."

Yanal, 15 maçtır kaybetmeyen bir takımın bugün yenildiğini, futbolun içinde bunun olduğunu dile getirdi.

Bir daha böyle bir şeyin tekrarlanması adına oyuncularıyla gereken konuşmaları yapacağını anlatan Yanal, "Nasıl kazandığımızı paylaşıyorsak kaybettiğimizi de paylaşıp yolumuza bakacağız." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi Alanyaspor ile yapacakları maça da değinen Yanal, "Bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor. Dersin sonuçlarına da daha iyi çalışmalıyız. Her 2 takıma başarılar dilerim" şeklinde konuştu.