Ersun Yanal'dan Ankaragücü maçı sonrası flaş sözler: "Sorumlusu benim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal'dan Ankaragücü maçı sonrası flaş sözler: 'Sorumlusu benim' - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'dan Ankaragücü maçı sonrası flaş sözler: "Sorumlusu benim"

54 dakika önce

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'dan Ankaragücü maçı sonrası flaş sözler:

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;


Top rakibe geçtikten sonraki geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Topu geri kazanmadaki mesafe ve süreler arttı. Bu oyun dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı. Geçişi daha sert oynamalıydık


SORUMLUSU BENİM


Geçen yıldan bu yana belki de Fenerbahçe bu stresi yönetememe konusunda en yetkisiz takım olarak görüyorum. Sorumlusu benim. Geçen yıldan bu yana taraftarların teveccühü ile birlikte zor bir sezon geçirdik. Yeni dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz.


BAŞKAN VE YÖNETİMLE MASAYA YATIRIRIZ


Başta sayın başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak, onları yalnız bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum. Ne gerekiyorsa yaparız. Sorumlusu benim. Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız


TARAFTAR BİZE İNANMALI


Fenerbahçe futbolun her aşamasını, sporun, sivil toplum örgütü olma gücüyle birçok şeyi değiştirebilecek bir camia. Taraftarlarımız takıma ve başkanına inanmalı. İnançlarını kaybetmeliler. Hepimiz çok üzüldük. Bu üzüntüyü çalışarak geçebilirsiniz


SAÇMA BİR GOL YEDİK


Golü yedikten sonra, çok da saçma bir gol yedik. Maalesef o da bizim koordinasyonumuzu bozdu.


Ersun Yanal, Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30 
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