Ersun Yanal'dan Başakşehir maçı yorumu: 'Gururluyum' - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal'dan Başakşehir maçı yorumu: 'Gururluyum' - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'dan Başakşehir maçı yorumu: 'Gururluyum'

6 saat önce

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'dan Başakşehir maçı yorumu: 'Gururluyum', System.String[]

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


Maçı değerlendiren Yanal, "Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak ikili mücadeleleri rakip sahada kazanmak, coşkuyu oluşturmak önemli. Kalite tesadüf değil. Oyuncularım kaliteyi gösterdi. Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek. Hangi rakip olursa olsun yapmalıyız. Rakibimiz yenilmiyordu hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." şeklinde konuştu.


"FENERBAHÇE'Yİ GÖTÜREBİLİRİZ"


Ersun Yanal sözlerini "Maçı konuşuyoruz ama doğal afet yaşadık. En acı günlerimizden biriydi. Burada oynamayıp sonra oynayabilirdik, çok üzgünüz işimizi yapıyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Fenerbahçe bu konuda elinden geleni yapacaktır. Yardımsa özel maç da olabilir. Fenerbahçe'yi oraya götürebiliriz aklıma gelen bu şu an. Türkiye deprem bölgesinde. Bununla yaşamayı öğrenmeli ve duyarlı olmalıyız." ifadeleriyle sürdürdü


"GURURLUYUM, 3 TEMMUZ'DAN BU YANA..."


Tecrübeli teknik adam son olarak "Fenerbahçe her alanda duyarlığını göstermiştir 3 Temmuz'dan bu yana. Böyle büyük bir camiada olduğum için gururluyum. Fenerbahçe, her konuda duyarlılığını gösteren sivil toplum örgütüdür" dedi.


Ersun Yanal, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:27 
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