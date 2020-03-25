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Ersun Yanal'dan corona virüs çağrısı!
6 saat önce
Zor günlerden geçildiğini belirten ve hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Yanal, "Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz.
Zor günlerden geçildiğini belirten ve hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Yanal, "Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen #evdekalalım!" sözleriyle evde kalınması gerektiğine dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:25
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